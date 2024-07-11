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法鼓山社大成果展 13年20場藝文展療癒病心

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
法鼓山社會大學素描與水墨班成果展揭開序幕，這是法鼓山社會大學第20場在台大醫院金山分院所展出的藝文特展。圖／紅樹林有線電視提供
法鼓山社會大學素描與水墨班成果展揭開序幕，這是法鼓山社會大學第20場在台大醫院金山分院所展出的藝文特展。圖／紅樹林有線電視提供

在空靈鼓輕柔的樂聲中，法鼓山社會大學素描與水墨班成果展揭開序幕，這是法鼓山社會大學第20場在台大醫院金山分院所展出的藝文特展，透過法鼓山社會大學老師與學員們的創作，為總是帶給候診民眾緊張心情的醫療場域挹注放鬆的力量，療癒候診民眾的身心靈。

法鼓山社會大學校長曾濟群說，感謝台大醫院金山分院，這13年來讓社大學員在院區裡展出藝文成果共20次，不僅是提供社大師生一個展示作品的舞台，更加也透過藝文作品要來療癒來看診民眾的心，也藉由藝術的力量放鬆醫護的緊張壓力。

法鼓山社大素描班老師吳若棠表示，感謝學員們在課程中的教學相長，讓彼此都有成長的機會，並且透過自己的力量讓原本不會素描的學員在3階段課程中都學會了素描技巧，還有創作出不錯的作品展示在大眾面前，每一項成就達成都是對自己與學生很大的鼓勵，如今透過成果展也希望分享學成的喜悅，並且透過作品要來療癒每一位病友的心。

台大醫院 金山

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