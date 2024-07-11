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三芝公所辦柴燒陶藝展 民眾感受陶藝文化獨特魅力

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所首次結合許俊翔、吳德賢及李振盛等3位在地藝術家接力在公所一樓洽公大廳展出陶藝作品。圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所首次結合許俊翔、吳德賢及李振盛等3位在地藝術家接力在公所一樓洽公大廳展出陶藝作品。圖／紅樹林有線電視提供

為促進在地文化藝術發展與交流，三芝區公所首次結合許俊翔、吳德賢及李振盛等3位在地藝術家接力在公所一樓洽公大廳展出陶藝作品，陶藝展將展示傳統柴燒技藝與現代設計理念相結合，讓民眾能近距離欣賞到精美的茶器、杯具等藝術作品，體驗柴燒陶藝的色彩變化和獨特質感。

近來在三芝公所的展覽為北海岸藝術文化創意發展協會許俊翔理事長的柴燒陶藝創作，運用道家無為的精神，融合自然的五行五色，結合古老技藝的精粹，穿越古今呈現質樸的生活美學。

三芝區長賴小萍說，除了陶藝展，公所也一直致力於為民眾提供最優質的服務，今年透過廳舍內部翻新，整體更加明亮，另配置了新的座椅和沙發等待區，不僅提升同仁服務品質，也讓民眾有更舒適的洽公體驗，再結合在地藝術家展出陶藝作品，更能讓洽公的民眾在辦理業務之餘，就近就能欣賞並享受藝術薰陶，而陶藝展將展至12月31日，也歡迎民眾到公所一起走進陶藝世界，感受陶藝文化的獨特魅力。

藝術家 陶藝

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