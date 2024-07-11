板橋浮洲管線複雜遇強降雨必積水 新北水利局研擬設置滯洪池

板橋浮洲地區當年因地下管線施作受限地形等因素，管線曲折，導致近年每逢短時強降雨，僑中二街浮洲站、大觀路周邊都會積水，7月9日積水更淹入附近大樓地下室，讓居民相當恐慌。新北市議員劉美芳今天會同水利局人員到場會勘，要求市府加速改善管線與相關治洪設施，「不要每次下雨，居民都要擔心淹水」。

水利局表示，市府初步完成設施檢查，短期除將針對系統加強維護工作，優先辦理週邊側溝及系統清疏工作，長期部分，水利局目前向中央爭取經費，針對華僑中學設置滯洪設施，減少整體系統負擔。

經濟部水利署7月9日發布新北板橋一級淹水警戒，當天包括僑中二街浮洲車站周邊、大觀路2段地下道往樹林方向等，積水一度達到半個輪胎高，引發民眾恐慌「怎麼又淹了」。

附近社區總幹事陳小姐說，社區設有雨水回收室，當天水排出不及，導致地下室三樓全都湧入積水，讓他們苦不堪言。

僑中里長柯秀月說，當初這邊下雨水管線設計就有問題，幾乎每次大雨，都有積水可能，7月9日當天淹得最嚴重，周邊建案愈來愈多，要求市府應該重新檢討底下管線設施。

大觀里長何明山說，地下雨水管線設計不良，側溝施作遇到巷口就會中斷，排水系統不連貫，且側溝都比主要排水管線還要大，當然排不出去。

水利局指出，7月9日強降雨，40分鐘下了70毫米以上，每十分鐘雨量都超過23.5毫米，導致暫時性積水，但因相關抽水系統正常運作，當天洩水也很快。

水利局說，大觀路周邊是低窪地區，加上附近集水區廣大，當時受限現地情況，水路錯綜複雜，導致水路除了直走，還要右彎才能從浮洲運動公園排入湳仔溝。

水利局說，浮洲地區都市計畫尚未完成，相關公共設施未臻完善，市府已針對周邊排水逐步辦理改善，已完成大觀路1段38巷與僑中二街口浮洲車站周邊排水改善，更新側溝及集水井，並完成僑中二街排水改善，新設低地排水設施。

接下來短期除將針對系統加強維護工作，優先辦理週邊側溝及系統清疏工作，長期部分，水利局目前向中央爭取經費，針對華僑中學設置滯洪設施，減少整體系統負擔。

不過劉美芳認為，相關設施改善等都市計畫太晚「遠水救不了近火」，應該將此區設為重點治水區域，不管是排水管線擴大，還是抽水設施增加，都要先做。