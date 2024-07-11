新北危樓580專案首案 安坑海砂屋社區啟動公辦都更

0403大地震後紅、黃單震損社區的重建需求迫切，新北過去即推580專案鼓勵危老建築申請，由新北住都中心整合做公辦都更。中心指出，目前至今已有5案申請580專案計畫，其中新店安德街海砂屋社區進度最快，成為啟動公辦都更首案，將進行招商作業公開評選實施者。

住都中心表示，新北市危險建築物580專案上路後反應熱烈，至今有5案申請580專案，其中3案紅單在土城、1案紅單在三重、1案黃單在新店，其中新店安德街海砂屋社區（心安社區）進度最快，第二階段同意比率已逾八成。

住都中心說明，心安社區位於安德街148巷、安德街及安康路二段所圍街廓的東北側，總面積約784坪，已於2022年3月辦理15人法令說明會，同年8月協助社區成立管委會、申請海砂屋鑑定，2023年2月鑑定為海砂屋後，住戶引頸期盼能透過公辦都更，早日重建完工；目前經580專案，成為啟動公辦都更首案，新北住都中心將進行招商作業公開評選實施者。

住都中心執行長錢奕綱表示，580專案計畫的精神為鼓勵危險建築物社區自行整合意願達逾50%後提出申請，中心及市府再投入資源，並導入新北都更大聯盟專業技術，提供方案評估並召開說明會；第二階段社區取得80%住戶同意後，中心即以公辦都更方式公開評選實施者。