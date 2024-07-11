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新北危樓580專案首案 安坑海砂屋社區啟動公辦都更

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
海砂屋社區住戶均期盼早日重建完工，入住耐震宜居的嶄新家園。圖／新北住都中心提供
海砂屋社區住戶均期盼早日重建完工，入住耐震宜居的嶄新家園。圖／新北住都中心提供

0403大地震後紅、黃單震損社區的重建需求迫切，新北過去即推580專案鼓勵危老建築申請，由新北住都中心整合做公辦都更。中心指出，目前至今已有5案申請580專案計畫，其中新店安德街海砂屋社區進度最快，成為啟動公辦都更首案，將進行招商作業公開評選實施者。

住都中心表示，新北市危險建築物580專案上路後反應熱烈，至今有5案申請580專案，其中3案紅單在土城、1案紅單在三重、1案黃單在新店，其中新店安德街海砂屋社區（心安社區）進度最快，第二階段同意比率已逾八成。

住都中心說明，心安社區位於安德街148巷、安德街及安康路二段所圍街廓的東北側，總面積約784坪，已於2022年3月辦理15人法令說明會，同年8月協助社區成立管委會、申請海砂屋鑑定，2023年2月鑑定為海砂屋後，住戶引頸期盼能透過公辦都更，早日重建完工；目前經580專案，成為啟動公辦都更首案，新北住都中心將進行招商作業公開評選實施者。

住都中心執行長錢奕綱表示，580專案計畫的精神為鼓勵危險建築物社區自行整合意願達逾50%後提出申請，中心及市府再投入資源，並導入新北都更大聯盟專業技術，提供方案評估並召開說明會；第二階段社區取得80%住戶同意後，中心即以公辦都更方式公開評選實施者。

錢奕綱說，580專案計畫成功推進首案至公辦都更階段是很好的開端，只要民眾付出行動力並展現意願，再結合新北市府及住都中心資源與輔導，距離重建成功之日就不會太遠。

海砂屋社區住戶均期盼早日重建完工，入住耐震宜居的嶄新家園。圖／新北住都中心提供
海砂屋社區住戶均期盼早日重建完工，入住耐震宜居的嶄新家園。圖／新北住都中心提供
心安社區位於安德街148巷、安德街及安康路二段所圍街廓的東北側。圖／取自Google Map
心安社區位於安德街148巷、安德街及安康路二段所圍街廓的東北側。圖／取自Google Map
新店區安德街新安社區被鑑定為海砂屋後，住戶引頸期盼能透過公辦都更，早日重建完工。圖／新北住都中心提供
新店區安德街新安社區被鑑定為海砂屋後，住戶引頸期盼能透過公辦都更，早日重建完工。圖／新北住都中心提供

住戶 地震 海砂屋 都更

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