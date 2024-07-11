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新北「初生之犢不畏唬」脫口秀 報名收件延長至7月24日

中央社／ 新北11日電

新北市政府文化局主辦的「初生之犢不畏唬」大專院校脫口秀爭霸賽，原定7月14日截止收件，因報名踴躍，收件日期延長10天，至7月24日。

文化局今天發布新聞稿表示，只要年滿18歲到25歲，大專院校含碩士、博士等在校生都可報名參加，投稿3到5分鐘脫口秀影片，不限眷村內容，可自由發揮，冠軍有獎金新台幣6萬元及機車，亞軍5萬元，季軍3萬元，第4名至第8名每人5000元。

文化局藝文推廣科長蔡美治告訴中央社記者，因報名人數踴躍，學生可透過表演展現自我，且獎金與獎品豐富，還有機會獲得劇團栽培，因此延長收件日期到7月24日，盼讓更多學子有機會展現才藝。

文化局表示，賽事內容與報名資訊可上新北市文化局網站（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）查詢。

文化局 眷村 脫口秀

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