午後雷雨狂炸…北市二殯昨暴雨「積水掃都掃不完」 社宅陽台排水孔倒灌

雙北近來午後大雷雨，各地頻傳積水，北市議員陳怡君接獲民眾投訴，前市長柯文哲任內規畫的內湖行善社宅1樓庭院瞬間成為小河，新蓋的第二殯儀館場館新大樓，工作人員昨天暴雨時不斷掃水，積水怎麼掃就是掃不完。北市殯葬處和都發局表示，因昨天強降雨時雨量過大，高達103毫米，超過排水系統負荷。

陳怡君指出，民眾投訴行善社宅1樓庭院積水，民眾一出門鞋子立刻泡在水裡，排水溝沒有任何作用，更誇張的是，社宅住戶家中陽台排水孔的水倒灌，造成前陽台積水之外，就連室內也進水。

她說，除了社宅，柯前市長內規畫完工的第二殯儀館也是積水一片，昨天民眾前往公祭時發現，二殯新大樓工作人員不斷地掃水，質疑排水溝起不了作用，為何數十億公帑所蓋的建設逢雨就積水、漏水？連最基礎的排水都做不好，柯前市府對不起台北市民。

殯葬處指出，7月10日午後強降雨，二殯周遭時雨量103毫米，大雨不僅潑濺至部分樓層梯廳處，因樓層排水系統未及渲洩，部分樓層梯廳有積水情形，但隨雨勢漸衰，積水迅速排水完畢，後續請清潔人員清潔場地，恢復原狀。經事後檢視，排水系統運作正常，沒有堵塞，只因時雨量高達103毫米，遠超過大樓排水系統負荷，現正研議增設防雨捲簾及排水管線，防止大雨潑入梯廳並加強排水效率。

另外，之前大雨致機車道及貨車車道截水溝渲洩不及，殯葬處與新工處及廠商會勘後，加設淺溝、排水管及抽水馬達等方式，改善地下停車場排水系統，經昨天710強降雨檢視，這些區域截水溝渲洩正常，並未造成積淹水情形。

北市都發局指出，本市社宅排水均依相關排水設計及雨水儲留設計規範設計，考量歷年時雨量平均標準加上一定係數後設計，並規畫雨水儲留池，以避免造成公共排水負荷。但遇上近期時雨量超過設計雨量時，因建築物內雨水儲留已滿，外側公共排水溝也已滿載時，會造成倒冒或基地內積水情形。

都發局表示，針對個案淹水問題已積極責成廠商改善，並檢討精進通案排水系統設計原則。另經了解，昨天強降雨瞬時雨量過大，當日確有一戶反應因行動不便無法自行處理陽台雨積水問題，物管接獲通報後，已立即進入家戶協助排除狀況，後續將安排會勘協助該戶進一步改善陽台排水。