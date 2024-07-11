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新北三芝山區電纜農作物屢遭竊 警將增設監視器

中央社／ 新北11日電

新北議員鄭宇恩說，三芝區八賢里山區近期屢傳電纜被剪斷、農作物遭竊等情況，且竊賊閃避監視器，呼籲應加裝監視器抓賊；警方表示，將加強巡邏並增設監視器，避免再度發生。

民進黨新北市議員鄭宇恩今天會同當地里長及分局前往會勘。八賢里里長楊振蜂表示，近期接獲多起居民農業用電電纜、農作物遭竊，不久前也曾傳出附近溪畔遭棄置大量營建廢棄物，不僅造成居民損失，也破壞環境。且嫌犯似乎熟知當地地形，避開了監視器拍攝路段，即便報警也難以追查。

附近居民表示，當天上午到農田發現申請用於農田灌溉用電的電纜遭剪斷，幾天後又發現農田內的茭白筍有一區塊遭盜採，不遠處還發現竊賊將成綑未成熟茭白筍直接丟路面上，讓辛苦耕作農民心疼不已。

鄭宇恩指出，今天會勘初步歸納出竊賊可能的移動動線，呼籲應在竊賊必經路線上增設監視器，盡快逮捕嫌犯。

新北市政府警察局淡水分局表示，電纜線遭竊發生在5月，農作物被偷發生在6月，將積極聯繫當事人報案，並加強巡邏、遷移及增設監視器，避免再度發生。

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