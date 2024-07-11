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新北下水道出現豬屍、接連有豬走失 動保處調查重罰

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
汐止區鄉長路2段出現一頭重達36公斤的麝香豬，身上還有鐵鍊。圖／新北市動保處提供
汐止區鄉長路2段出現一頭重達36公斤的麝香豬，身上還有鐵鍊。圖／新北市動保處提供

新北市汐止、八里、泰山區，陸續傳出有寵物豬走失或是亂丟30公斤死豬，新北市動保處表示，疏縱豬隻飼主被開罰3000元，也幸好沒在死豬上檢驗到非洲豬瘟，持續追查是誰亂丟死豬，動保處提醒養豬戶跟飼主，若飼養的豬不明原因死亡，不可隨意丟棄，最高可罰100萬元。

6月26日在泰山區泰林路3段330巷雨水下水道內，赫然出現一頭30多公斤麝香豬屍體，清潔隊發現後立即拉起封鎖線，並通報動保處；動保處獸醫師及防疫人員立即派員至現場後將豬隻解剖，採集重要臟器送獸醫所檢驗重大豬隻傳染病，並對現場全面消毒，27日檢驗結果出爐，非洲豬瘟及豬瘟病毒皆為陰性，無傳播風險。

動保處表示，若民眾在郊區水溝等地發現豬屍體，有可能是走失的豬隻受傷或餓死，也可能是養豬戶惡意棄屍，目前養豬戶都有豬隻保險理賠機制，如有豬隻死亡，請養豬戶要循正規管道進行屍體化製處理，不可隨意丟棄。另出現山區的豬隻屍體多為養豬場或民眾飼養，如為海邊沿岸豬隻屍體極有可能為中國大陸病死豬，不論來源為何，如有看見豬屍皆應提高警覺盡速通報動保處處理。

新北市養豬場多位於林口、淡水區等，飼養黑毛豬跟白肉豬為主，動保處說明，歷年來接到豬隻走失案件，從都會區到郊區都有，如果是麝香豬，就有可能在都會區發現，也曾在新店安忠路、雙溪、瑞芳產業道路出現過。

動保處6月22日獲報汐止區鄉長路2段出現一頭3個月齡、重達36公斤的麝香豬，肚子上還栓著鏈條在路上遊竄，多台經過車輛急忙閃避，好幾次都差點撞上麝香豬，麝香豬最後跑到一戶工廠內，被好心民眾將牠拴起，由動保處帶回安置。

經過一周後，終於查到飼主，飼主表示因平時飼養麝香豬疏於注意，才讓麝香豬掙脫逃到距離400公尺外的工廠，動保處依動保法疏縱飼養豬隻，對飼主開罰3000元。

6月24日八里區忠孝路上午7點，也出現一頭40公斤重的黑毛豬躺在路邊，被上班的民眾發現，通報動保處後派員帶回八里動物之家安置，目前由動保處媒合愛心農場暫置收容。

動保處獸醫師對棄置豬屍體進行防疫解剖。圖／新北市動保處提供
動保處獸醫師對棄置豬屍體進行防疫解剖。圖／新北市動保處提供
八里區忠孝路上午7時出現一頭40公斤重黑毛豬躺路邊。圖／新北市動保處提供
八里區忠孝路上午7時出現一頭40公斤重黑毛豬躺路邊。圖／新北市動保處提供

動保員 非洲豬瘟

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