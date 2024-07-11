豪大雨釀北市63處積淹水 信義區里民整理到半夜…水利處：強化排水
受到極端天氣影響，台北市昨天下起豪大雨，釀成63處積淹水狀況，災情集中在信義區、南港區。信義區六合里里長陳盈如表示，昨天和里民清淤到將近晚間11點多，尤其獨居長輩更是辛苦。北市水利處表示，未來會逐步提升降雨容受力。
陳盈如表示，近兩年當地沒有出現過積淹水情形，推估由於有幾處正在施作水溝等工程，可能是強降雨造成排水不及釀災，特別是吳興街淹水處很多都從山坡灌下來的雨水，更有幾戶地下三樓遭黃濁的雨水襲擊，清淤等工作到晚上都還無法處理完。
陳盈如說，她和受災民眾處了到夜間近11點多，北市府相關局處也有派員前往處理，但真的還是無能為力，因此建議市府對於強降雨等情形，需要有因應措施或整體通盤檢討，避免再類似狀況。
信義區長陳冠伶表示，仍在統計受災的家戶狀況，並儘快協助居民善後，目前有四戶的積淹水到達50公分以上，市府會提供相關補助。
水利處表示，根據昨天統計，災情嚴重的大安區福州山時雨量達106 mm，就連信義區四獸山站時雨量達102.5 mm皆超過北市雨水下水道設計的保護標準每小時78.8 mm雨量，短時間內瞬間下了大量的雨宣洩不及，才會造成積淹水狀況。
水利處表示，昨日接獲下午明顯雨勢時，成立「颱風暴雨監視小組」注意水情資訊，抽水站操作人員持續戒備，多數地區雨勢趨緩後均能在一小時內退水，不過針對這次致災地點，後續進行積水調查，評估是否有工程改善方案，以強化排水能力。
水利處說，因應極端氣候，市府推動「海綿城市」政策，透過各種工程及管理手段，進一步將道路廣場鋪面透水化、提高城市綠覆率、綠美化建築、增加貯流滯洪能力等，市府也設置內湖區2座（金瑞、大溝溪）生態型滯洪池，以及文山區2座（辛亥生態公園、文山運動中心）都市型滯洪池等，滯洪量約21萬立方公尺。
水利處說，近年針對全市78個集水分區辦理「全市降雨容受力提升檢討工作」，提出相應改善方案，期許逐步提升本市降雨容受力至每小時88.8mm雨量。同時也提醒民眾，透過水利處Line官方帳號查詢雨量、河川水位、抽水站狀況、積水點查詢等快速獲得水情相關資訊，提前因應。
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