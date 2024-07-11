好熱！動物臨時犬舍高溫曬 台北議員實測43度…憂浪浪恐熱衰竭

北市動物之家重建中，臨時犬舍用帆布作屋頂，高溫曝曬平均溫度高達40至43度，有志工向議員陳情，高溫恐讓動物、在犬舍工作人員有熱衰竭風險，甚至帆布屋頂易漏水，也會讓流浪犬致皮膚病。動保處表示，已規畫電扇、水冷扇等，也會加黑色帆布及2台冷氣設備，預計月底前改善。

民眾黨議員陳宥丞接獲陳情，台北市臨時動物之家的「犬五舍」，因使用帆布作為屋頂，台北盆地夏日高溫曝曬下，犬舍內平均溫度一測竟發現高達40至43度，令動物恐引發疾病，甚至工作人員有熱衰竭等危險。

「臨時犬舍原本立意良善，但高溫欠缺配套，讓動物比在外流浪還要可憐」，陳宥丞說，他親自到現場訪查，用紅外線熱影像儀測量後發現，犬五舍內部平均高達43度，加上通風不佳，目前犬舍僅靠2台強風扇及一台地上型冷氣運作，降溫效果趨近於零，帆布搭建的屋頂在雨天時容易漏水，潑濺的雨水容易影響狗狗們的皮膚，甚至產生黴菌。要求動保處盡速實施降溫計畫。

北市動保處表示，因應高溫氣候，目前也規畫犬五舍的降溫措施，包括規畫放置掛壁式電扇15台、大型工業電扇8台及水冷扇3台以改善排風系統，後續將於上加蓋黑色帆布及裝設兩台冷氣設備增加排風，預計7月底前改善完成。

動保處表示，動物之家備有機動調整犬隻籠舍位置的備援方案，將犬隻盡可能移至溫度較為舒適的犬舍。

動保處表示，自從2022年5月潭美街舊址搬遷至中繼園區，至今沒有犬隻因熱衰竭現象發生而致死案例，動物之家獸醫師、照護員及清潔人員會隨時待命因應高溫氣候照顧收容動物，並持續觀察收容犬隻的情況，讓犬隻得到更好照護。