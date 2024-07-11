動物之家犬五舍帆布屋頂通風差挨批 北市允改善

民眾黨北市議員陳宥丞說，北市動物之家中繼園區犬五舍用帆布搭成屋頂且通風差，內部溫度約攝氏43度，非常不友善。動保處今天指出，此犬舍有電風扇等設備，估7月底改善完成。

陳宥丞今天上午前往北市動物之家中繼園區召開記者會表示，接獲陳情指動物之家中繼園區犬五舍竟以帆布當屋頂，且因通風不好，導致內部溫度過高且異味頻傳。

他指出，近期天氣炎熱又常有午後雷雨，動物之家中繼園區犬五舍僅以帆布搭建屋頂，下雨時可能容易漏水，雨水恐影響犬隻皮膚甚至出現黴菌等。此外，現場透過熱影像儀測溫度，此犬舍室內溫度達43度，對動物及志工非常不友善。

陳宥丞表示，到場發現此犬舍因通風不佳內部異味頻傳，氣味宛如民眾上戶外流動廁所的味道，讓人有窒息感，何況被收容在此犬舍的犬隻要待超過4到5小時，非常不人道且認為市府不重視動物收容環境很丟臉，要求盡快改善。

台北市動物保護處對此指出，動物之家中繼園區目前收容約1200隻犬貓，包含約700餘隻犬、約400隻貓，犬舍共5處，這次以帆布搭建的是犬五舍，屬於臨時建物，是因預算不足而臨時興建。

動保處表示，5處收容犬舍其中4處都有冷氣等設備，至於犬五舍，目前收容78隻犬，內部有放電風扇，且照護員及獸醫師都會隨時注意犬隻狀況，目前無犬隻出現熱衰竭情形。

針對犬五舍執行降溫措施，動保處指出，除規劃放置掛壁式電扇15台、大型工業電扇8台、水冷扇3台，後續將加蓋黑色帆布及裝設2台冷氣設備，增加排風，估7月底前改善完成，並評估調整把78隻犬隻移置有冷氣犬舍內。至於貓舍，都有冷氣等設備。