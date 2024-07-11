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新北新生兒1至6月7888人 育兒寶貝袋4.0免費送新手父母

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
今年導入職能發展專家建議，將第三代品項中的積木及洗澡書改為安撫巾及繪本，增加小朋友的依附感及親子互動性，也改良外袋及精簡說明書文字、增加插畫圖片，希望更貼近家長及小寶貝需求。記者張曼蘋／攝影
今年導入職能發展專家建議，將第三代品項中的積木及洗澡書改為安撫巾及繪本，增加小朋友的依附感及親子互動性，也改良外袋及精簡說明書文字、增加插畫圖片，希望更貼近家長及小寶貝需求。記者張曼蘋／攝影

新北新生兒今年1月至6月出生人口數為7888人，比去年同期略減1642人。為協助新手父母照顧孩童、提高生育意願，新北市府4年前推動「育兒寶貝袋」，今推出4.0版本，製作3萬900份，只要新生兒父母辦登記即贈送。社會局表示，這次內容物優化為安撫巾及繪本，增加小朋友依附感及親子互動性。

根據統計，去年新北市出生人口數為1萬8463人，去年1至6月出生人口數為9530人；今年同期出生人口數為7888人。社會局每年媒合民間善款製作育兒寶貝袋，今年導入職能發展專家建議，將第三代品項中的積木及洗澡書改為安撫巾及繪本，增加小朋友的依附感及親子互動性，也改良外袋及精簡說明書文字、增加插畫圖片，希望更貼近家長及小寶貝需求。

網紅愛麗（ELLIE）育有二子，她今天也分享心得，說新手爸媽很容易無所適從，買了不適合的玩具，但育兒寶貝袋可陪著新手爸媽入門，尤其自己挑選玩具會注重材質，因寶寶常會啃咬玩具，看到內容物都有注意到這點很棒，尤其整體顏色鮮豔，可刺激小寶貝的視覺。

另一名孕媽咪陳孟伶說，大寶出生時領育兒寶貝袋3.0，期待二寶出生後領到的4.0版本，例如蔬果切切組合，可訓練小肌肉發展和抓握力；熊果造型的安撫巾，能增加幼兒的安全感和依附關係，讓幼兒有穩定情緒，使用說明書中還附有幼兒福利資訊和0至6歲簡易發展量表，是爸媽的入門工具書。

新北市副秘書長柯慶忠表示，今年共製作3萬900份，其中1萬2600份來自新北同濟會北二區及民間善款提供，將依各區需求配發，希望強化幼兒適用的內容，並兼具遊戲與檢測功能。

新北社會局長李美珍說，即日起至戶政事務所辦理新生兒出生登記、設籍新北市，即贈送一份育兒寶貝袋，包含外袋、使用手冊及6樣適性玩具包括繪本、塑膠搖鈴、熊果造型安撫巾、蔬果切切、小汽車及軟皮球。

為協助新手父母照顧孩童、提高生育意願，新北市府今天推動「育兒寶貝袋4.0」，製作3萬9百份，只要新生兒父母辦登記即贈送。記者張曼蘋／攝影
為協助新手父母照顧孩童、提高生育意願，新北市府今天推動「育兒寶貝袋4.0」，製作3萬9百份，只要新生兒父母辦登記即贈送。記者張曼蘋／攝影
網紅愛麗（ELLIE）育有二子，她今天也分享心得說，新手爸媽很容易無所適從，買了不適合的玩具，但育兒寶貝袋可陪著新手爸媽入門。記者張曼蘋／攝影
網紅愛麗（ELLIE）育有二子，她今天也分享心得說，新手爸媽很容易無所適從，買了不適合的玩具，但育兒寶貝袋可陪著新手爸媽入門。記者張曼蘋／攝影

新北 新生兒 育兒

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