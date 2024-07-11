貢寮海洋音樂祭下周登場 大眾接駁及交通管制一次看

位於新北貢寮海洋音樂祭是熱門活動，每每吸引眾多人潮前往，新北觀旅局表示，活動將於19日至21日登場，除將提供免費接駁車、台鐵加班車次外，也將道路交管，呼籲民眾搭乘大眾交通工具前往，也可體驗周邊眾多景點及系列活動。

觀旅局表示，2024新北市河海音樂季之貢寮國際海洋音樂祭將於7月19日至7月21日登場，為因應大量人潮，3天都將從下午1時30分至晚間9時（回程末班車時間為晚間10時30分）提供免費接駁公車；台鐵於活動期間也會在台北及福隆間增設或加開區間快車班次。

觀旅局指出，活動期間上午8時至晚間10時也將實施交通彈性管制措施，路段包含台2線及台2丙線岔路口、台2線及福隆街口、蔚藍大道口、台2線及靈鷲山入口做交通疏導管制；呼籲民眾多加以搭乘火車方式前往活動現場。

觀旅局提到，活動除重磅卡司外，還有萬眾矚目的「海洋獨立音樂大賞」，10強樂團開唱；可免費入場福隆國際沙雕藝術季，以及體驗福隆生活節夏季系列活動等；也推薦可以順路遊玩東北角景點，除有眾多景點，還可品嘗九孔鮑和海鮮米粉等。