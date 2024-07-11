快訊

好難得！「Pokemon Go」解開中國大陸地圖 天安門打卡抓寶網友嗨翻

下周會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

貢寮海洋音樂祭下周登場 大眾接駁及交通管制一次看

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北貢寮海洋音樂祭是熱門活動，將於19日至21日登場，歷經會前賽脫穎而出的10強樂團即將在7月20日激戰開唱。圖／新北觀旅局提供
位於新北貢寮海洋音樂祭是熱門活動，將於19日至21日登場，歷經會前賽脫穎而出的10強樂團即將在7月20日激戰開唱。圖／新北觀旅局提供

位於新北貢寮海洋音樂祭是熱門活動，每每吸引眾多人潮前往，新北觀旅局表示，活動將於19日至21日登場，除將提供免費接駁車、台鐵加班車次外，也將道路交管，呼籲民眾搭乘大眾交通工具前往，也可體驗周邊眾多景點及系列活動。

觀旅局表示，2024新北市河海音樂季之貢寮國際海洋音樂祭將於7月19日至7月21日登場，為因應大量人潮，3天都將從下午1時30分至晚間9時（回程末班車時間為晚間10時30分）提供免費接駁公車；台鐵於活動期間也會在台北及福隆間增設或加開區間快車班次。

觀旅局指出，活動期間上午8時至晚間10時也將實施交通彈性管制措施，路段包含台2線及台2丙線岔路口、台2線及福隆街口、蔚藍大道口、台2線及靈鷲山入口做交通疏導管制；呼籲民眾多加以搭乘火車方式前往活動現場。

觀旅局提到，活動除重磅卡司外，還有萬眾矚目的「海洋獨立音樂大賞」，10強樂團開唱；可免費入場福隆國際沙雕藝術季，以及體驗福隆生活節夏季系列活動等；也推薦可以順路遊玩東北角景點，除有眾多景點，還可品嘗九孔鮑和海鮮米粉等。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區辦理的2024福隆生活節也推出一系列夏季活動，包含自行車主題騎遊、草地浪花音樂會、山海市集等系列活動。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區提供
東北角暨宜蘭海岸國家風景區辦理的2024福隆生活節也推出一系列夏季活動，包含自行車主題騎遊、草地浪花音樂會、山海市集等系列活動。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區提供
音樂祭活動三日還可以免費入場福隆國際沙雕藝術季。圖／福容大飯店福隆提供
音樂祭活動三日還可以免費入場福隆國際沙雕藝術季。圖／福容大飯店福隆提供

交通管制 海洋音樂祭 福隆 貢寮

延伸閱讀

浮潛玩海小確幸！出發福隆１日遊　一覽山海空療癒美景

台2線大車事故仍頻傳　10月起將加裝區間測速並改善全線標誌

貨櫃車衝破台2線護欄…「倒栽蔥」翻落6公尺下方海岸 女司機送醫不治

台2線貨櫃車衝出護欄翻落海岸 車頂凹陷司機無呼吸心跳

相關新聞

信義南港道路成汪洋 蔣萬安：將提高降雨容受力至88.8毫米

昨天下午的一場暴雨，讓台北市南港、信義區許多地區淹水，議員質疑，台北市長柯文哲任內打造的「海綿城市」破功。台北市長蔣萬安...

安坑輕軌話題夯 新店J單元區段徵收將開協議價購說明會

軌道建設帶動沿線周邊發展，其中新北安坑輕軌成熱門話題，K8站周邊地區近期也規畫區段徵收。新北地政局表示，將於17日舉行新...

新北新生兒1至6月7888人 育兒寶貝袋4.0免費送新手父母

新北市新生兒今年1月至6月出生人口數為7888人，比去年同期略減1642人。為協助新手父母照顧孩童、提高生育意願，新北市...

貢寮海洋音樂祭下周登場 大眾接駁及交通管制一次看

位於新北貢寮海洋音樂祭是熱門活動，每每吸引眾多人潮前往，新北觀旅局表示，活動將於19日至21日登場，除將提供免費接駁車、...

無聲、光汙染 北市都審會同意台北101新設LED聲光廣告

台北101大樓位於信義路5段人行廣場一處廣告招牌，申請改設為LED螢幕，寬度6公尺、高度2公尺，因具聲光效果，播放時段、...

「減碳存摺」鼓勵員工搭綠運具 企業：從公司氛圍形塑

基北北桃4市攜手推出「我的減碳存摺」全民運動今天在台北市舉辦交流論壇，4位首長也頒發4到6月累計最多減碳量前5名的企業。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。