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無聲、光汙染 北市都審會同意台北101新設LED聲光廣告

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北101大樓位於信義路5段人行廣場的廣告招牌，申請改設為LED螢幕，送都審後通過。記者楊正海／攝影
台北101大樓位於信義路5段人行廣場的廣告招牌，申請改設為LED螢幕，送都審後通過。記者楊正海／攝影

台北101大樓位於信義路5段人行廣場一處廣告招牌，申請改設為LED螢幕，寬度6公尺、高度2公尺，因具聲光效果，播放時段、音量、亮度等，恐影響行人和車輛，上午在北市都審會審議時，因LED設有控制器，可隨時調控日夜間看板亮度和音量，都審委員討論後同意設置。

依都市計畫規定，台北101大樓設廣告物須整體規畫提出申請並辦理都審，原本的廣告物是一般廣告物，這次提出的廣告招牌為LED，雖然規模不大，但都審時仍要求避免影響建築主體風貌，且LED看板具有聲光效果，擔心影響到行人和行經的車輛。

申設單位建築師指出， LED螢幕有聲光效果，都發局有提醒光害部分，因此會依環境部光汙染管理指引，約束最大亮度，商業區晚上6點到11點，限制1千燭光平方公尺，超過了晚上11點之後，會降到650以下。

另外，若被檢舉亮度可能過高，也會改善，可透過亮度的控制器去降低看板亮度；音量部分，是從日間7點到晚上7點，但到晚上11點之後，音量降低，相關噪音管制標準，也依據環境部的噪音管制規範。

經過委員討論，認為設置此廣告看板有需求性，至於原本擔心影響到道路的車行，但LED看板所在廣場，退縮空間足夠，不會影響經過的車輛；另外，LED播放過程會有聲音，離行人很近，但可調控聲量，不致造成抱怨，討論後同意設置。

LED 台北101 廣告 建築師

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