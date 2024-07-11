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南港「鵝肉周」餐廳多人吃完上吐下瀉掛急診 北市衛局下令停業

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市再傳食安疑慮，不少民眾7月5日至南港鵝肉周餐廳用餐後，陸續出現上吐下瀉、廁所跑了至少6次、發高燒等身體不適，甚至嚴重到掛急診。圖／取自Google地圖
北市再傳食安疑慮，不少民眾7月5日至南港鵝肉周餐廳用餐後，陸續出現上吐下瀉、廁所跑了至少6次、發高燒等身體不適，甚至嚴重到掛急診。圖／取自Google地圖

北市再傳食安疑慮，不少民眾7月5日至南港鵝肉周餐廳用餐後，陸續出現上吐下瀉、廁所跑了至少6次、發高燒等身體不適，甚至嚴重到掛急診，有人猜測，近期天熱，問題可能是掛在門口的鵝肉。北市衛生局今表示，截至7月7日達6人通報，已下令停業，該店目前尚未提出復業申請。

該店家Google評論最近4天超過10則都與食安有關，有人7月5日吃完麻辣臭豆腐、鹹水鵝，「直接胃抽筋，外加上吐下瀉一整天」，當天中午也有人與同事點了煙燻鵝肉、鹹水鵝肉、紅燒豆腐、炒高麗菜、豆干牛肉，用餐完，自己送急診、4位同事全部都腹瀉，留言還提醒大家留意是否有相同症狀。

另有民眾表示，7月5日中午與同事聚完餐後，回家有腹瀉的狀況，「看來大家的共同點都是吃了鵝肉。」

也有民眾提及「看到7月5日鵝肉周的災情，才知道大家都中招了」，猜測問題應該是「鵝肉」，因為鵝肉掛在門口，這幾天天氣實在太熱，門又開開關關，室內的冷氣加上室外的熱風，把鵝肉都給吹壞了。

5日中午他與同事去吃午餐，美味佳餚藏著致命病毒，當中2人掛急診、2人去診所，其餘腹痛、上吐下瀉、畏冷、發燒、抽筋。同行有人6日清晨發作，胃痛到不行、無法站臥坐，上吐下瀉直到撐不住，才趕緊掛急診，最後打2針止痛，抽血、X光、斷層、胃鏡也查不出原因，回家躺2天，不吃不喝，虛弱不堪，直呼整個假期都泡湯。

同樣是7月5日，有民眾中午與公司同事9人去吃午餐，幾乎全數拉肚子，還有人嚴重到掛急診，他自己則是到了隔天凌晨1點到5點，上吐下瀉至少5回合，肚子絞痛、發燒、畏冷、肌肉微酸痛，整個人來疑似脫水、有氣無力的。

也有人說，以前吃過好幾次都不錯，7月5日中午和2個同事吃完鵝肉麵，都拉肚子送急診，上吐下瀉發燒，醫院檢驗感染性腸胃炎，直呼「衛生堪憂。」其他人則吃了鵝肉湯麵、切鵝肉，之後狂拉肚子，廁所跑了6次以上、發燒、全身酸痛，醫生確認是食物中毒，民眾希望店家賺錢之餘，可注意衛生清潔與餐點品質。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，7月6日下午陸續接獲桃園及新北市衛生局通報及民眾陳情，7月5日食用南港鵝肉周餐廳午餐後，陸續發生噁心、嘔吐等疑似食品中毒症狀，衛生局立即前往調查。

林冠蓁說，截至7日上午總計通報6人，達北市停業標準，衛生局立即通知該業者停業，該業者當天星期日未營業，迄今尚未申請復業；待業者申請復業後，經衛生局審查通過、複查合格、從業人員完成晚上講習始准復業。

同事 衛生局

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