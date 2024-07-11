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「減碳存摺」鼓勵員工搭綠運具 企業：從公司氛圍形塑

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
基隆市長謝國樑（前排左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政今天共同出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」交流論壇活動。記者許正宏／攝影
基隆市長謝國樑（前排左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政今天共同出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」交流論壇活動。記者許正宏／攝影

基北北桃4市攜手推出「我的減碳存摺」全民運動今天在台北市舉辦交流論壇，4位首長也頒發4到6月累計最多減碳量前5名的企業。當中，內湖科技園區的麥達特數位公司人資長楊碩祐分享，公司有5成以上員工搭乘綠運具上下班，認為要推動減碳的行為，要以公司企業整體氛圍來形塑。

交流論壇中，台北市交通局長謝銘鴻表示，減碳存摺的發想契機是與台北市長蔣萬安赴上海參訪上海環境能源交易所發想，更期盼活動能持續推動，讓公私合力。基隆市交通處長王圳宏也說，在地的公車業者也會加入推行。

新北市交通局長鍾鳴時說，除了推動活動之餘，政府也將基本的設施改進，包含雙北河道的自行車道，還有更多能夠發揮的空間，企業主在公司也能加裝沐浴環境，改善員工願意騎乘自行車上班的動力。

桃園市交通局長張新福表示，去年的TPASS貢獻許多，尤其桃園機捷將近9成的使用率，市民對於搭乘綠色運具的生活習慣也有了改變，更希望未來民眾也能落實自己生活減少碳足跡。

至於企業如何創造員工搭乘綠色運具，楊碩祐說，公司為數位資訊，在疫情前就大量導入數位運用，從面試人員時就以線上面談，面試者不需要騎車或開車到公司，同時履歷、聘僱合約等大量文件等也採用數位方式，所以員工們也很理解公司對於環境、減碳，公司明確落實這件事情，自然而然員工們也會參與，比一次口號效果更好。

他說，統計公司員工約有5成以上員工都是以搭乘大眾運輸工具來公司，即使開車或騎車也會再途中轉換綠運具，會有如此高的意願使用綠色運具，也是因為公司企業整體氛圍影響。

內湖科技園區 減碳 綠色運具

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