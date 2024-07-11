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信義南港道路成汪洋 蔣萬安：將提高降雨容受力至88.8毫米

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
信義區松仁路底昨天積淹水。記者邱書昱／翻攝
信義區松仁路底昨天積淹水。記者邱書昱／翻攝

昨天下午的一場暴雨，讓台北市南港、信義區許多地區淹水，議員質疑，台北市長柯文哲任內打造的「海綿城市」破功。台北市長蔣萬安今天表示，面對極端天氣，他已經在去年10月下很大決心，決定投入數十億元，將台北市整體降雨容受力，從78.8毫米提升至88.8毫米。

「雖投入很高經費，但必須是現在即刻來做」，蔣萬安說，北市府接下來幾年預計要投入數十億元，將台北市整體降雨容受力提升到88.8毫米，他也呼籲市民朋友，汛期期間要特別提高警覺，除政府投入經費與建置，民眾也要有自主防災意識，大家共同努力，面對極端天氣可能帶來的災情。

蔣萬安今天上午出席基北北桃減碳存摺論壇受訪說，昨天午後的一場大雨，確實在台北市造成許多處災情，昨天到晚間7點，北市累計共有64處災情，昨降雨發現後於下午2點6分，市府即刻二級強化開設緊急應變中心，包括研考會、消防局、警察局、工務局等即刻進駐，各局處成立緊急應變小組外，12行政區各區災害應變中心也成立，區長擔任指揮官。

蔣萬安說，災情發生，南港、信義區如信義區挹翠山莊測站，10分鐘就累計34毫米，已經超過北市雨水下水道的保護標準，全市降雨容受力78.8毫米，面對極端天氣，異常短時的強降雨，已超過全市的容受力。

南港成福路昨天大淹水，淹水高度也超越半輛機車高度，議員李明賢說，「簡直就像颱風一樣」。圖／李明賢提供
南港成福路昨天大淹水，淹水高度也超越半輛機車高度，議員李明賢說，「簡直就像颱風一樣」。圖／李明賢提供
南港成福路昨天大淹水，淹水高度也超越半輛機車高度，議員李明賢說，「簡直就像颱風一樣」。圖／李明賢提供
南港成福路昨天大淹水，淹水高度也超越半輛機車高度，議員李明賢說，「簡直就像颱風一樣」。圖／李明賢提供

強降雨 暴雨 蔣萬安

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