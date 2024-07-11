基北北桃「我的減碳存摺」破20萬人次參與 再加碼好禮

基北北桃推出「我的減碳存摺」全民運動今天在台北晶華酒店舉辦交流論壇。四位市長也連袂出席，並且再加碼祭出多項好禮，也感謝企業界及社會團體們參與。台北市長蔣萬安表示，目前「我的減碳存摺」已有超過20萬人次參與，未來公私合力一同推動。新北市長侯友宜也說，新北八里未來也將打造造成淨零碳排示範區，政府帶頭落實政策。

台北市長蔣萬安表示，去年基北北桃的1200月票上路，發卡量達610萬張、使用人次達4.9億，同時，北市今年2月推出YouBike前30分鐘免費，讓私人運具轉換到綠運具達到25%，這次透過市民搭乘累積里程數，轉換成碳排量，並參與抽好禮活動，推出各項鼓勵誘因，「我的減碳存摺」前3個月超過20萬人次。

為此，蔣萬安感謝企業、宮廟等社會團體們一同加入提供好禮，北市府也提供5張「台北捷運VVIP卡雙年卡」兩年無限次搭乘北捷，以及5張「北北桃YouBike不限次數前60分鐘免費VVIP票卡」以實際行動減碳。

新北市長侯友宜表示，2050淨零碳排需要有策略的順序，作為串接北北基桃的新北市，不僅人口眾多，為了因應熱島效應的情況，特別在2030減碳目標30%，同時也要將八里打造成淨零碳排示範區，裡頭管制碳排量高的大貨車進入，設置YouBike、電動車等，由政府帶頭，未來一區一區的執行。

他也說，這次「我的減碳存摺」活動推出後，累積超過35萬人次，累計減碳量達3300噸，更感謝各行各業參與淨零碳排，新北市也祭出小農茶葉、淡海輕軌及安坑輕軌180日票等獎項，一起響應。

桃園市長張善政表示，全台500大企業中有三分之一都落腳桃園，因此首重產業轉型，加入脫煤者聯盟，同時公共運輸部分，桃園也正在轉大人，去年TPASS推出後，機場捷運在前年和去年運量相比，提升86%，現在也積極部署YouBike2.0E，長輩們也躍躍欲試，檢視出桃園的公共運輸習慣正在改變。

基隆市長謝國樑表示，基隆市民主要是以國道客運、火車作為通勤工具，1200月票推出後成效良好，市民高比例使用票卡往返雙北，同時，市府也推出每月繳288元就能無限次搭乘境內大眾運輸。基隆市府未來預計在2到3年內，老舊的大型公車汰換成為減碳的電動大型公車，朝淨零碳排努力。