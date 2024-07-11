安坑輕軌話題夯 新店J單元區段徵收將開協議價購說明會

軌道建設帶動沿線周邊發展，其中新北安坑輕軌成熱門話題，K8站周邊地區近期也規畫區段徵收。新北地政局表示，將於17日舉行新店J單元區段徵收案協議價購說明會，再確認土地及地上物所有權人協議價購意願及聽取意見，預計今年報請區段徵收核准後公告。

地政局指出，該區段徵收案範圍東至新北環河快速道路，西至安和路三段，南至安和路9巷附近，北臨新和街32巷底，開發面積約1.4974公頃，都計細部計畫2023年7月21日經新北都委會第154次會議審議通過，開發範圍及抵價地比例也已於今年6月12日經內政部核定。

地政局說明，為推動該案辦理協議價購作業，訂於7月17日下午2時，於新店區中央市民活動中心禮堂舉行「新北市新店安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）區段徵收案」協議價購說明會，當日將說明相關流程及方式，再確認土地及地上物所有權人協議價購意願及聽取意見，預計今年報請區段徵收核准後公告。

地政局建議，為使土地及地上物所有權人更瞭解自身權益及該案內容，民眾可先於專案網站查詢；說明會當天，也有新店地政事務所就未辦繼承業務供諮詢。若民眾不便前往，可於會後至專案網站觀看會議錄影檔；7月18日上午9時至12時於中央市民活動中心也安排駐點人員供諮詢。