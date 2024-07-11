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野柳石光夜訪女王受歡迎 延長1周水幕噴泉加碼無人機秀

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
「2024野柳石光夜訪女王」6月28日開展後吸引國內外遊客，為北海岸帶來旅遊人潮，將延長1周。圖／北觀處提供
「2024野柳石光夜訪女王」6月28日開展後吸引國內外遊客，為北海岸帶來旅遊人潮，將延長1周。圖／北觀處提供

「2024野柳石光夜訪女王」6月28日開展後吸引國內外遊客，為北海岸帶來旅遊人潮，交通部觀光北觀處今天表示，活動將延長1周至7月21日，同時7月19日晚間8點「Big Queen電光火石映象水舞」水幕噴泉水舞秀，再加碼一場無人機展演。

北觀處表示，兩大主題燈光秀包含沙灘區「Big Queen電光火石映象水舞」（最佳觀賞點為沙灘區木棧平台及第一區平台）及女王頭區「女王的映畫藝術」燈光秀（最佳觀賞點為第二區平台），展演時段為每晚19:30、20:00、20:30、21:00。其餘燈區為常態展。

其中仿真區「星空秘境」影像妝點仿真女王頭及俏皮公主，不想花時間排隊與真女王頭相見的朋友，這裡是最佳拍照點。

北觀處處長陳煜川表示，為展現野柳地景多元面貌，野柳石光夜訪女王活動以光影科技結合野柳地質、海洋、星空等在地元素，搭配音樂形塑女王之美，展現北海岸夜間獨特風情。

北海岸假日人車潮較多，建議旅客多選擇平日前往，每晚6時30分至9時30分限量購票入場參觀，線上及現場開放購票（分場次，晚間6時30分及7時30分，依時段入場，中間無清場），門票分為平日票225元、假日票250元、敬老票150元等票種；12歲以下孩童、身心障礙者本人，憑有效證明文件免費入場。

活動特約商店共計30家，部分提供消費滿額優惠或推出活動限定餐點、伴手禮等。

「2024野柳石光夜訪女王」6月28日開展後吸引國內外遊客，為北海岸帶來旅遊人潮，將延長1周。圖／北觀處提供
「2024野柳石光夜訪女王」6月28日開展後吸引國內外遊客，為北海岸帶來旅遊人潮，將延長1周。圖／北觀處提供
「2024野柳石光夜訪女王」6月28日開展後吸引國內外遊客，為北海岸帶來旅遊人潮，將延長1周。圖／北觀處提供
「2024野柳石光夜訪女王」6月28日開展後吸引國內外遊客，為北海岸帶來旅遊人潮，將延長1周。圖／北觀處提供
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「2024野柳石光夜訪女王」6月28日開展後吸引國內外遊客，為北海岸帶來旅遊人潮，將延長1周。圖／北觀處提供
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北觀處 女王頭 觀光 野柳

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