積水倒水溝或馬路才可「趕盡殺孓」？ 小小防蚊戰士卡關

天氣炎熱，加上午後大雨，成了蚊蟲生長最好的環境。新北市目前雖還沒有境內登革熱案例，但今年至今也有20例境外移入，阻止傳染孳生源成了首要任務。新北市環保局與轄內6所國小合作，推出「小小防蚊戰士」登革熱防治培訓課程，透過孳生源清除實境體驗及互動遊戲，向國小學童傳遞正確的防蚊知識。目前已完成培訓的290名「小小防蚊戰士」，將於暑假期間帶著家人一起巡查生活周遭有沒有積水容器、執行「巡、倒、清、刷」清除孳生源的任務，防治登革熱。

環保局表示，新北市自2016年起創辦社區防蚊師，推行一里一防蚊師政策，以里長為對象進行培訓，強化各行政里及社區第一線防蚊能量，迄今已累積培訓達4726人次。

環保局延續精神，將防蚊知識向下扎根，與轄內6所國小合作舉辦「小小防蚊戰士」登革熱防治培訓課程，邀請台大教授蔡坤憲及家蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集，培訓樹林區育林國小、中和區秀山國小、五股區更寮國小、林口區新林國小、新店區中正國小及泰山區泰山國小等6所學校共290名學童。

講師除介紹病媒蚊特性外，還帶領同學們一起觀察幼蟲孑孓與成蚊的活體及模型，並透過互動遊戲、闖關答題挑戰讓同學們加深印象。

受訓學童表示，印象中培訓課程最後「防蚊戰士大會考」中，有一題「請問倒掉積水要倒在哪裡？倒馬路還是水溝？」讓最多他們卡關許久，在現場指導人員解說下，積水一定要倒在乾燥的馬路上，讓蟲卵、孑孓在陽光下曝曬，才能達到「趕盡殺孓」的效果，否則倒進水溝裡，等於縱虎歸山。

環保局表示，每位市民都是登革熱防治關鍵人物，期待培訓課程能成功將登革熱防治觀念向下扎根，每位「小小防蚊戰士」都能將所學習到的防治知識與家人、同學們分享，帶動大家一起執行居家內外環境巡查，完成防蚊任務。

新北市衛生局指出，截至目前新北尚未傳出有境內感染案例，目前境外移入案例有20例。