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微笑單車維修車違停人行道還遮車牌 民眾：規避檢舉？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
有民眾7月2日中午路過捷運西門站附近時，發現微笑單車公司的車輛違停在中華路一段168巷口的人行道，前方還以單車遮擋車牌，質疑是否企圖規避檢舉。圖／鍾佩玲研究室提供
有民眾7月2日中午路過捷運西門站附近時，發現微笑單車公司的車輛違停在中華路一段168巷口的人行道，前方還以單車遮擋車牌，質疑是否企圖規避檢舉。圖／鍾佩玲研究室提供

台北市長蔣萬安力推人本交通、綠色運具，今年兌現政見恢復30分鐘免費騎YouBike，但民眾近日發現微笑單車公司路邊作業亂象，維修車公然違停人行道且以單車擋住車牌，企圖規避檢舉，恐損害用路人權益。台北市交通局回應，微笑單車訂有維修、調度車輛停放作業規範，將處分該名違停同仁，內部也會再加強宣導。

民眾林先生7月2日中午路過捷運西門站附近時，發現有一輛廂型車違停在中華路一段168巷口的人行道，近看得知是微笑單車公司的車輛。他說，人員在做維修等例行性保養，通常不會太快，該車停留至少10分鐘，甚至以單車遮擋車牌，質疑是否企圖規避檢舉，就算這個人行道較寬，也不能違停。

林先生也提到，微笑單車公司維修、調度車輛，曾未在車尾掛上「執行公務」字樣，就將車輛停在紅線或人行道，不僅市民觀感不佳，也損害用路人權益。

議員鍾佩玲表示，北市建置YouBike已有15年，微笑單車迄今對維修調度單車作業未有相關準則與指引，微笑單車既然代表交通局執行公務，更應明確標示，依法、合法且不該損害行人權益。她認為，交通局作為主管機關應檢討，並要求廠商改善，避免路邊作業亂象再發生，影響城市形象。

交通局回應，微笑單車表示訂有維修、調度車輛停放作業規範，車輛需停放在安全無虞處，並打雙黃燈警示車輛、擺放交通錐等。針對同仁亂停車狀況，將進行相關處分，內部也會再加強宣導。

交通局也說，將要求微笑單車重新檢視調度、維修作業指引，車輛停放以不影響道路交通安全為前提，儘速完成作業，避免影響交通，禁止車輛停放人行道影響行人及自行車行車安全。

民眾認為，就算人行道寬度較寬，微笑單車公司的車輛也不能違停於此。圖／鍾佩玲研究室提供
民眾認為，就算人行道寬度較寬，微笑單車公司的車輛也不能違停於此。圖／鍾佩玲研究室提供

YouBike 人行道 單車 蔣萬安 違停

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