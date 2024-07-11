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改善內科交通 北市警局長提解方

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市內湖科技園區上下班尖峰時段塞車問題難解，市警局長李西河近日搭巴士體驗後，建議透過交通工程手段改善，包括拆除堤頂大道與瑞光路358巷口分隔島，市府已同意並施工中，預計8月底完工，屆時車輛可左轉進入內科，解決尖峰時段國5汐五高架堤頂交流道及堤頂大道車流壅塞無法進入的交通瓶頸。

李西河近日率北市警局交通大隊人員，搭乘巴士實地了解內科上下班時段交通狀況後，提出「用路人同理心」提出「提早分流」、「延長匯流」、「調撥車道」、「替代道路」交通疏導策略。

交通大隊表示，李西河建議透過交通工程改善道路瓶頸，除了拆除分隔島，針對重要幹道及瓶頸、易壅塞路段及路口，可增設標誌、調整號誌時制、時相、調撥車道、單行管制措施，北市交工處8日就完成市民高架往東永吉匝道出口車道補繪。

強化科技執法也是其中一環。交通大隊指出，除了配合內科交通改善計畫、捷運東環段交維計畫外，也持續辦理科技執法，針對闖紅燈、路口未淨空、不依標誌標線號誌指示行駛、未依規定轉彎、車輛不停讓行人等違規行為偵測取締，提升行人安全的同時，也能紓解內科壅塞交通。

交通大隊表示，未來由內湖警分局長、交通大隊兩位副大隊長共同掌控內科聯外道路交通疏導情形，府級與局級也會成立交通快打的LINE群組，即時處理道路壅塞及事故。

內湖科技園區 北市 李西河 車道

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