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淡水行政中心周邊 朝分期開發

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
國土署與新北捷運局合作開發淡水行政中心站周邊，去年招標2次流標，將朝分期開發。記者劉懿萱／攝影
國土署與新北捷運局合作開發淡水行政中心站周邊，去年招標2次流標，將朝分期開發。記者劉懿萱／攝影

新北市淡海新市鎮開發進度受矚目，立法院內政委員會昨考察，由於國土署與新北捷運局合作開發淡水行政中心站周邊，去年招標已2次流標，經詢問潛在廠商後，將朝分期開發。國土署長吳欣修說，該處旁規畫蓋社宅，預計有1100戶，盼人進駐後有助於開發。

國土署與新北捷運局合作開發淡海輕軌淡水行政中心站周邊2筆土地，共2.98公頃，預計投資105億元，興建4萬坪商業複合式大樓，提供3000個就業機會，但去年、今年2次招標皆流標。新北捷運局說，潛在廠商指支付產專區購地款，土地產權卻是轉移到捷運局，導致廠商無法土地融資，資金壓力大，因此將朝分期開發，先招商捷運開發區，待人口較多後，再開發產專區。

吳欣修說，目前淡水行政中心周邊是第一期發展最密集、最成功的，而輕軌淡水行政中心站旁邊1.5公頃蓋社宅，預計興建1100多戶社宅，近期都市審議剛通過，將帶動人口進駐，也對捷運開發區有助益。

吳說，原本希望產專區、捷運開發區一起開發，但因為廠商受限於資金，因此朝分開招商協助。

立委洪孟楷表示，這塊是目前淡海新市鎮最精華的一塊地，卻招商困難，淡海輕軌通車4年還是空地，難免讓人擔心二期招商狀況，社宅興建有人進來是好事，如何和捷運開發、產專區一同發展，還需檢討。

立委蘇巧慧認為，人口引進速度決定廠商進駐關鍵，地方期待產專區帶動就業機會，建議中央與地方加速辦理。

新北捷運 淡水 淡海輕軌

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