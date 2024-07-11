大巨蛋開唱快了 月底消安演練

大巨蛋能否辦演唱會各界都在問。遠雄將資料送消防安全中心基金會審查，預計月底實地演練逃生避難流程，最快8月初完成報告。市長蔣萬安說，消防安全驗證程序完成、資料送市府，體育局就邀相關局處審查，安全無虞、符合標準，接下來就能舉辦演唱會。至於近日引發爭議的白座椅吃球、室內漏水等問題，漏水部分10月底完成。

府內人士透露，大巨蛋辦非體育賽事需通過跨局處會議審查，時程至少要半個月以上，主辦單位還要等審查通過才能對外宣布舉辦，加上賣票、場勘等程序，都是主辦單位需要自行評估，要拚8月底開唱並不容易，最快恐怕要9月。

消安中心基金會理事長陳文龍表示，遠雄提出書面報告主要針對舉辦非體育賽事發生防火避難應對作為。審查過程委員提出意見和想法，請遠雄補充整理，完成後預計本月底實際演練，屆時審查委員也會到現場看，給予建議，若一切順利，最快8月初能完成報告，後續由遠雄將活動計畫書及審查報告送市府審查，由市府核定才可舉辦活動。

據了解，遠雄消防安全自衛編組包含現場指揮官、滅火人員、警急出口動線引導人員共91人，若發生緊急情況時會協助引導疏散。

針對審查進度，遠雄副總楊舜欽回應「一切尊重權責機關」，審查完成才會針對舉辦演唱會有進一步動作。

北市體育局表示，若大巨蛋要舉辦演唱會等非體育賽事臨時性活動，待巨蛋公司通過消防安全驗證，活動單位可洽遠雄申辦，受理後依照「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規定，於活動前30天檢附消安驗證佐證資料及相關文件向市府申請，體育局會邀相關局處審查，確認安全無虞、程序完備才能舉辦。

台北大巨蛋日前辦中職賽事時發生「吃球」爭議，蔣萬安稱白色系座椅是前市長柯文哲任內安裝，引發民眾黨立委、北市前副市長黃珊珊不滿，質疑蔣萬安又甩鍋前朝？

蔣萬安昨說，他是「務實面對、處理問題」；體育局表示，已要求遠雄盡快改善，遠雄已完成屋頂局部整修，可克服瞬間暴雨造成的雨瀑問題，並承諾10月底完成漏水改善工程。