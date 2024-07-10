房地交易熱！申請建築套繪爆增 新北將收費年底上路

民眾若有不動產買賣或稅務需求，就要查詢建築套繪資訊，新北市工務局建置「地籍套繪資訊系統」，民眾可透過系統自行查閱，若仍需要申請正式公文，後續再提申請，要繳納500元工本費，工務局也制定收費標準，預計今年底實施。

「新北市建築基地法定空地查詢收費標準草案」規定指出，申請建築基地法定空地查詢者，應向新北市工務局提出，並案每筆土地繳納500元；草案今天在市政會議審議通過，將送市議會備查。

工務局表示，套繪系統會顯示每筆土地有無建築執照紀錄在上面，在建築物管理方面，具有避免重複申請執照等用途，若土地已經有套繪，就不能再做土地開發，稅務上則可能因有無建築執照，產生稅率差別，一般民眾可能基於不動產買賣或稅務需求，需要查詢相關資訊。

工務局說，建築套繪人工查閱需要調卷、判讀、整理資料，費時費力，來申請查詢的不只一般民眾，代書、房仲也有，一次就是10、20多筆地號查詢，每逢報稅季更是案量暴增。

工務局表示，希望收費標準上路後，民眾可依照需求選擇查詢方式，如為需要參考資料等一般查詢需求，線上查詢即可，若需正式公文書再提出申請。