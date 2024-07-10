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新店第三墓禁葬 文史團體連署保留安坑刑場遺址

中央社／ 新北10日電
新店第三公墓陸續公告禁葬範圍，地方文史團體擔心其中安坑刑場遺址消失，發起連署盼保留。圖／新北民政局提供
新店第三公墓陸續公告禁葬範圍，地方文史團體擔心其中安坑刑場遺址消失，發起連署盼保留。圖／新北民政局提供

新店第三公墓陸續公告禁葬範圍，地方文史團體擔心其中安坑刑場遺址消失，發起連署盼保留；文化局表示，若民眾提報安坑刑場為文化資產保存，會依法啟動審查程序。

新店第三公墓近期陸續公告禁葬，至於是否會綠化或開發，引發地方討論，其中，位公墓內的「安坑刑場」遺址存廢，也引起在地文史團體「暗坑文化工作室」關注並進行連署，希望能全區保留。

「暗坑文化工作室」在臉書（Facebook）貼文稱安坑刑場是促轉會公告的潛在不義遺址，在地許多長輩也多次指認刑場地點在山凹處的平地，這裡最早可以找到1954年行刑的紀錄，最晚在1989年都還有執行過槍決，是台灣目前已知使用時間最長、槍決人數最多的刑場。

「暗坑文化工作室」發起連署希望全區保存安坑刑場，連署主要訴求是，只有完整保存才能使得這段歷史被記錄。凸顯安坑地區與新店地區在1950年代起成為「白色恐怖時期」中的特殊場域，應作為國家級人權教育場址。

民進黨新北市議員陳乃瑜也在臉書表示，安坑刑場是國民黨威權統治時期侵害人權的重要歷史現場，但黨國加害者卻只想用拆除手段，讓這一段歷史與含冤人民一同「被迫消失」。

她主張公墓整治美化活化，並立碑紀念不義遺址，讓世人思禱所有在此受難的英魂，如果可以透過安坑輕軌串連成「人權廊道」，打造完整的白色恐怖故事聚落，相信能成為台灣人權文化重鎮、人權教育的景點。

暗坑文化工作室貼文表示，透過連署，7月31日向新北市文化局提起安坑刑場的文化資產保存提報。

文化局對此回應，新北市重視文化資產保存，也非常重視在地民眾的聲音，後續倘民眾提報安坑刑場為文化資產保存，市府將依據文化資產保存法相關規定啟動法定審查程序。

民政局也就公墓公告禁葬一事表示，新店第三公墓於2019年4月公告部分範圍禁葬，預計今年7月15日公告剩餘範圍禁葬；遷葬部分，需視後續地方意見與土地使用規劃再做討論。

公墓 文化資產

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