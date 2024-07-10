照顧生病家人孝心義舉 汐止2位孝行楷模獲表揚

行孝要及時，新北市政府今(10)日在市政會議上，表揚今年度的7位孝行楷模，其中汐止區就佔了兩位，分別是江北里的朱珮珊及保新里的鄭丞志，他們分別扛起了照顧生病的奶奶跟媽媽的責任，其中鄭丞志雖然還在讀書，但是在照顧媽媽的同時，也會參加一些愛心基金會，照顧弱勢，令人欽佩，他們也將代表新北市參加全國孝行楷模選拔。

113年新北市孝行獎，當天7位孝行楷模從市長侯友誼手中，獲頒獎座，其中汐止區有兩位，當天公所社會課長及里長也陪伴前往新北市政府領獎，之後回到汐止，也直接到了區公所，區長林慶豐給予勉勵，也感佩他們的孝行。

汐止區長林慶豐表示，今天非常的開心，江北里的朱珮珊女士、還有保新里內的鄭丞志先生，一起到市府接受孝行楷模表揚，也特別感謝兩位里長推薦,對珮珊以丞志他們兩個人的孝心義舉，要致上最深的一個敬意，期盼後續將他們孝行事蹟能夠發揚出來，讓更多的人能夠知道，也能夠起一個效法的作用。

江北里長謝祚敏指出，珮珊很用心照顧阿嬤，本來她有一份好的工作，那兩年多將近三年的時間，都無怨無悔、日夜在照顧阿嬤，所以，他的精神也很可敬可佩，值得我們再推廣，今天也非常的榮幸，能夠代表汐止區公所到新北市政府接受表揚。

新北市孝行楷模朱珮珊說，剛好就真的是托奶奶的福，真讓自己得獎了，照顧奶奶的這段期間，真的很煎熬啦，可是就心態如果沒有調整過來的，話真的會很累，心理上真的很難克服，自己從小是奶奶照顧長大，照顧上面是真的蠻難的，也讓我考到照顧服務員的執照，然後剛好上一份工作沒了，幫自己找到一份好的工作，就是照顧服務員，可以專心照顧奶奶。這次獲獎，謝謝奶奶跟里長提報。

保新里長吳明道指出，鄭同學平常要照顧媽媽，然後客餘的時間，也會去做很多的志工服務，我們從他身上看到，像之前就可能會對志工這部分，比較忽略，那自從認識他之後，也會開始慢慢接觸，從他身上我們學習到很多，真的就是很多事情，不是說你要不要做，是事你敢不敢去做，今天侯市長也講的很有道理，就是其實我們不管在學習什麼，品德教育是最重要的，覺得鄭同學的話，他在品德教育這部分真的很好，好深深打動我，很高興他可以代表新北市政府後，再去參加全國性的孝行獎楷模的選拔。

新北市孝行楷模鄭丞志說，很高興能得到這一次的獎，一直在努力中，知道說孝順是要及時的，因為自己的父親，是臨時的過世，所以說要及時的孝順，不管再怎麼樣，對於長輩的孝心，一定要付出，除了媽媽之外，平常也去到各個基金會，像伊甸的身心障礙人士，陪伴他們，餵他們吃飯或洗澡，我陪他們散步等等，還有也會到幼兒院陪伴孤兒，覺得這些需要我們，需要更多的溫暖，給他們一個肯定然後陪伴，很多事樂觀面對。