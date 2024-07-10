貢寮李勝興返鄉養殖九孔白蝦 盼創地方繁榮光景

位在貢寮區美灩山街的鮮物本舖，老闆李勝興除了賣在地海鮮，更自己投入養殖產業，有九孔，鮑魚，還有貢寮較少見的白蝦，李勝興十多年前返鄉承接自家養殖場，重視生態永續，堅持不用藥，今(10)日貢區長柯建輝也到李勝興養殖場，盛讚他對於環保永續盡一份心力的行動力。

多年前返家鄉接手家中鮑魚養殖事業時，李勝興再次和久違的大海接觸卻發現，海洋環境生態已和從前大大的不同了，水中悠游的繽紛魚兒們已不復見，而原本魚群圍繞的珊瑚礁成了一片枯寂，因此他長年研究養殖水產並付諸行動，希望可以為永續海洋生態盡一己之力。

在兩千坪的養殖場裡，李勝興一個人忙進忙出，清理養殖場，餵撒飼料，李勝興將廢棄已久的池子又重新活化，不僅養殖當地最著名的九孔，鮑魚，更養殖貢寮較少見的白蝦，因為夏季貢寮的海水，最適合白蝦的生長了。

李勝興說，除了自己養殖，也開鮮物本舖成為海鮮販售的通路，經手的漁產品除了以天然、健康為訴求，在環境保育上也想盡一份力，與東北角當地小漁船，釣筏長期配合，以海釣的方式去排除以拖網方式使魚群受到大量擠壓驚嚇，而影響魚的肉質，海釣魚不僅肉質嫩，因小漁船上有保鮮設備之故也相對新鮮許多。

除了養殖還有海鮮的販售，李勝興所經營的鮮物本鋪，同時也推出產地體驗，跟著李勝興餵養鮑魚、炙燒九孔，老少咸宜的東北角潮間帶行程，知性與美味並具的食農教育。

貢寮區區長柯建輝表示，以海水自家養殖的大草蝦，不僅無藥物，扎實蝦肉的口感更是鮮美，直接生吃更是清脆可口又彈牙，今天走了一圈李勝興的養殖場，了解他的經營理念，除了商業經營，更有一份為環境永續的行動力，讓貢寮的海洋資源可以生生不息。