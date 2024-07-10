輕軌覓河紅樹情挑 淡水旅學堂邀體驗水筆仔裏蜜

為了營造更深度的淡水之旅，淡水旅學堂暑假開辦「輕軌覓河、紅樹情挑水筆仔裏蜜」旅程，邀請大家體驗淡水紅樹林，充滿美景魅力的淡水河口水光森林，最美的風景，淡水友善蜂農，職人陳正芳老師，帶領大家認識不一樣的紅樹林味道，原來蜜蜂也如牛羊一樣可以放牧，期盼體驗不一樣蜂蜜及蜜蜂生態，及認識不一樣紅樹林蜂蜜味。

職人陳正芳老師表示，紅樹林水筆仔開花時間，是六到八月左右，而水筆仔所採集的花蜜有著不一樣的鹹甜滋味，相當特別，而夏季水筆仔開出如星星般的花朵，還會飄散著特別的花香，因此透過養蜂人帶路帶著大家一探這一片隨風搖曳生姿的生態寶庫，招潮蟹、彈塗魚等多樣生物。

旅學堂表示，百年的紅樹林裏也藏著淡水人的生活特別的產物與秘密故事，河口的淡江大橋及新市鎮更是難得一見的獨家視角與美景，這次有難得機會嚐到水筆仔蜜，旅學堂在與老師搭乘低碳行旅認識輕軌的故事，更可一嚐淡水阿三哥農莊獨到美味-百年茶油的風味餐，真食手作-蜜河特餐及體驗舌尖上的風景味道體驗品蜜響宴，淡水的山河海川五感，限定滿足在活動中體驗。