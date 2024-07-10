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野柳駱駝峰又遭刻字 北觀處與警方找兇手嚴懲

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區野柳海岸線地景駱駝峰遭到刻字、留言，北觀處也加強與警察單位攜手找出破壞景觀的兇手，行為人最高將可處以500萬元的罰鍰。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區野柳海岸線地景駱駝峰遭到刻字、留言，北觀處也加強與警察單位攜手找出破壞景觀的兇手，行為人最高將可處以500萬元的罰鍰。 圖／紅樹林有線電視提供

在萬里區野柳海岸線上，一處天然形成的地景駱駝峰，近來又被民眾發現遭到刻字、留言，誇張的是其中一處還刻有超深粗體字的天長地久字樣，讓原本搭配海景的絕美景觀傷痕累累，為此北觀處也加強與警察單位攜手找出破壞景觀的兇手，若是無法復原，行為人最高將可處以500萬元的罰鍰。

遊客說，觀感不太好，應該盡可能的維持原本的樣貌。而當地里長也說，刻字行為不可取，雖說目前有部分屬於私人土地、部分屬於國產署，不過天然的地景應該要大眾共同維護，未來也希望有維管單位進駐，讓駱駝峰可以有朝一日免於被刻字的風險。

實地來到駱駝峰，可以見到岩壁上各種刻畫字樣，中英文都有，還有畫上愛心符號、刻上天長地久的粗體字，如此珍貴的地質景觀宛如天然留言板。

為此觀光署北觀處表示，在觀光景觀上刻字的行為已經違反發展觀光條例。

北觀處副處長施宗泓指出，雖然目前不歸北觀處所管，但為了地景的永續也積極巡查並與警察單位攜手要找到破壞地景的行為人來開罰。依照發展觀光條例，這樣的破壞地質景觀行為可罰處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並且應要進行復原，若是無法恢復原貌最高可處500萬元罰鍰，也呼籲遊客要有公德心，珍惜稀有的天然地貌，才能讓美景更永續。

北觀處 駱駝峰

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