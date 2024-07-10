快訊

外資連四賣…但狂買金融股及聯電 買超前十名個股曝光

26歲台中警練重機自摔腦死 急救4天家屬今忍痛決定器捐

淡海新市鎮二期開發 國土署將與新北討論擬納醫療用地

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
立法院內政委員會今天上午考察淡水新市鎮。記者劉懿萱／攝影
立法院內政委員會今天上午考察淡水新市鎮。記者劉懿萱／攝影

立法院內政委員會今天上午考察淡水新市鎮，淡海新市鎮二期居民期盼盡快開發，不然地方已禁限建30餘年，發展不利。國土署長吳欣修說，今年已啟動淡海第二期第1區區段徵收評估、地主意願調查，且衛福部日前預告將淡水、三芝、石門設為淡海次區，也將與市府討論納入第二期規畫草案。

內政委員會今考察淡水新市鎮，有里長指出，政府說要開發淡海新市鎮二期已講逾30年，民國83年就畫分但到現在還沒開發，且因為禁限建規定，不利發展，居民從年輕等到老，希望二期盡速開發。

議員鄭宇恩則說，淡海產業發展及醫療需求都應納入淡海二期規畫，且整體道路含軌道建設、自行車道以及環保園區等，希望新北向中央爭取納入公展草案；議員陳偉杰說，目前新北所有私人醫院都沒有在淡海新市鎮設醫院，如果沒有私人醫院，聯合醫院或榮總設置分院也可以，盼中央協助。

洪孟楷則說，國土署一定要把醫療專區用地規畫放進去，若有大型醫療院所進駐當然好，但現在很多醫院缺乏護理人員，開不出病床，或許有綜合門診中心、綜合長照中心或綜合健康管理中心也能納入選項。蘇巧慧建議，次區域重新劃分後，由新北與中央一起規畫醫療機構、門診中心設置地點，讓在地居民就醫更方便。

國土署指出，去年大致確認淡海第二期第1區開發方向與主軸，今年已啟動區段徵收公益性、必要性評估，以及地主意願調查作業，由於上次環評是2014年做的，數據也要更正，今年會進入都市計畫階段，接下來還要與相關部會以及新北市府確認公共設施用地、產業用地與醫療用地等，都市計畫就會正式進入審查，預計明年辦公開閱覽。

國土署 淡水

相關新聞

大巨蛋座椅陷吃球爭議！黃珊珊批「甩鍋前朝」 蔣萬安用8字回應

台北大巨蛋本周日中職賽事發生「吃球」爭議，台北市長蔣萬安稱白色系座椅是前市長柯文哲任內安裝的，引發民眾黨立委、北市前副市...

新北設置建築套繪資訊系統 申請查詢將收500元年底上路

民眾若有不動產買賣或稅務需求，就要查詢建築套繪資訊，新北市工務局建置「地籍套繪資訊系統」，民眾可透過系統自行查閱，若仍需...

新店第三墓禁葬 文史團體連署保留安坑刑場遺址

新店第三公墓陸續公告禁葬範圍，地方文史團體擔心其中安坑刑場遺址消失，發起連署盼保留；文化局表示，若民眾提報安坑刑場為文化...

雙北世壯運主題曲「敬夢想」發表 蔣萬安、侯友宜曝心中夢想

2025雙北世界壯年運動會明年5月17日至30日登場，北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席世壯運主題曲發表，雙北世壯運主題曲...

淡海新市鎮二期開發 國土署將與新北討論擬納醫療用地

立法院內政委員會今天上午考察淡水新市鎮，淡海新市鎮二期居民期盼盡快開發，不然地方已禁限建30餘年，發展不利。國土署長吳欣...

大稻埕「健步號」拆除 滿滿時代眼淚

民生西路360號有一間非常不起眼的加蓋鐵皮防漏的老屋，招牌寫著健步號，在開店的阿公過世之後，7月9日已被拆除。這間老屋充滿歷史，如今被拆除，留下了滿滿的時代眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。