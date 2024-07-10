淡海新市鎮二期開發 國土署將與新北討論擬納醫療用地

立法院內政委員會今天上午考察淡水新市鎮，淡海新市鎮二期居民期盼盡快開發，不然地方已禁限建30餘年，發展不利。國土署長吳欣修說，今年已啟動淡海第二期第1區區段徵收評估、地主意願調查，且衛福部日前預告將淡水、三芝、石門設為淡海次區，也將與市府討論納入第二期規畫草案。

內政委員會今考察淡水新市鎮，有里長指出，政府說要開發淡海新市鎮二期已講逾30年，民國83年就畫分但到現在還沒開發，且因為禁限建規定，不利發展，居民從年輕等到老，希望二期盡速開發。

議員鄭宇恩則說，淡海產業發展及醫療需求都應納入淡海二期規畫，且整體道路含軌道建設、自行車道以及環保園區等，希望新北向中央爭取納入公展草案；議員陳偉杰說，目前新北所有私人醫院都沒有在淡海新市鎮設醫院，如果沒有私人醫院，聯合醫院或榮總設置分院也可以，盼中央協助。

洪孟楷則說，國土署一定要把醫療專區用地規畫放進去，若有大型醫療院所進駐當然好，但現在很多醫院缺乏護理人員，開不出病床，或許有綜合門診中心、綜合長照中心或綜合健康管理中心也能納入選項。蘇巧慧建議，次區域重新劃分後，由新北與中央一起規畫醫療機構、門診中心設置地點，讓在地居民就醫更方便。

國土署指出，去年大致確認淡海第二期第1區開發方向與主軸，今年已啟動區段徵收公益性、必要性評估，以及地主意願調查作業，由於上次環評是2014年做的，數據也要更正，今年會進入都市計畫階段，接下來還要與相關部會以及新北市府確認公共設施用地、產業用地與醫療用地等，都市計畫就會正式進入審查，預計明年辦公開閱覽。