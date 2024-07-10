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大巨蛋座椅陷吃球爭議！黃珊珊批「甩鍋前朝」 蔣萬安用8字回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）、新北市長侯友宜（左）下午一同出席2025雙北世界壯年運動會主題曲「敬夢想」發表記者會。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右）、新北市長侯友宜（左）下午一同出席2025雙北世界壯年運動會主題曲「敬夢想」發表記者會。記者黃義書／攝影

台北大巨蛋本周日中職賽事發生「吃球」爭議，台北市長蔣萬安稱白色系座椅是前市長柯文哲任內安裝的，引發民眾黨立委、北市前副市長黃珊珊不滿，質疑蔣萬安又甩鍋前朝？要求蔣「負點責任」吧。蔣萬安今天表示，他就是「務實面對、處理問題」。

蔣強調，就是務實面對問題，一關一關面對、解決、克服，讓大巨蛋先能舉辦體育賽事，接下來再朝可以舉辦演唱會。

對於接下來何時可在大巨蛋辦演唱會？蔣萬安說，市府也積極跟議會溝通，感謝議長及各黨團願意協助、討論；市府已經再次發文中央內政部、積極跟中央來溝通，內政部也已經回覆態度無適用建築技術規則127條問題的態度一致。

蔣說，目前遠雄正在進行消防安全驗證，只要相關程序完成，資料送到市府，體育局就邀相關局處、依北市大型群聚活動管理自治條例的規定來進行審查。只要審查過，安全無虞、符合一切的標準，接下來就能舉辦演唱會。

蔣萬安今天下午出席世壯運主題曲發表會受訪，媒體也問蔣，大巨蛋漏水、吃球等爭議何時解，蔣萬安表示，大巨蛋近期有漏水、白座椅吃球問題，市府一樣很務實的來面對跟克服。體育局也再次要求遠雄，即刻解決座椅需求的問題，包含透過加裝椅套等方式，漏水則是要求透過工程技術來徹底解決。市府已經要求遠雄儘快解決。

大巨蛋 蔣萬安

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