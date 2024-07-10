大稻埕「健步號」拆除 滿滿時代眼淚

民生西路360號有一間非常不起眼的加蓋鐵皮防漏的老屋，招牌寫著健步號，在開店的阿公過世之後，7月9日已被拆除。這間老屋充滿歷史，如今被拆除，留下了滿滿的時代眼淚。

老屋的旁邊是民生西路362巷，在民樂街拓寬前就存在，舊稱永和街，是迪化街街屋的三進後面出口，也就是乾元行倉庫這一條巷子。這裡曾經是前輩畫家郭雪湖、也是紫色大稻埕作者、畫家、藝術史學家謝里法老師小時候居住的地方。

永和街的巷口，曾經是慈聖宮舊稱媽祖宮口後街。現在的慈聖宮在清領時期，位址是在現在的迪化街、民生西路口。

老屋的招牌是健步號，原本的經營者葉世榮老先生曾說，這間的房租要上繳陳天來家族。

網路上還可以看到一張照片，是前總統蔣經國來迪化街拜訪店家時，就是在這個巷口搭車。

健步號非常奇特，有時店裡放著日本歌曲，葉老先生總是穿著最經典白色竹紗透氣有口袋內衣，哼唱著日本演歌，寫寫書法、自得其樂；傍晚時分，阿嬤就會出來澆花，龍吐珠、金露花總是茂盛地花朵盛開。

健步號這家老店，總是販賣著老派的商品，柿餅、烏魚子、花生、糖果餅乾⋯等等雜貨，之前還售菸酒公賣局專賣的紅麴餅、麻油雞麵等商品。在地人經過巷口，總是會跟葉阿公打招呼。直到上個月，沒有看到葉阿公在店裡，以為是在休養，後來鐵門外貼出結束營業的紙條，端午節過後就沒有再開門。一問之下才知葉老先生已經過世。

葉世榮老先生還是天籟吟社的顧問，生前曾留下訪談影片。

前幾天健步號的屋內已經陸續清空，如今更進一步拆除。在地人雖不是當事人也無權置喙，但是不禁感嘆到底應該要用什麼方式來留下這城市的生活痕跡？或許只剩下照片能回憶吧。

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