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大巨蛋頻漏水 北市府：遠雄承諾10月底完成改善

中央社／ 台北10日電
台北大巨蛋 。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋 。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋舉辦演唱會有譜，但屋頂漏水等負面事件頻傳。台北市政府今天表示，漏水部分遠雄已承諾10月底完成改善，白色座椅「吃球」問題則會朝加裝椅套方向儘速處理。

台北市長蔣萬安今天出席2025雙北世界壯年運動會主題曲發布記者會前接受媒體聯訪，對於大巨蛋舉辦演唱會進度表示，市府團隊務實地面對並處理問題，在上任第1年就讓大巨蛋完工啟用，也已辦過多場棒球賽事。

他說，大家期待大巨蛋可以辦演唱會，所以市府持續積極跟議會、內政部及遠雄溝通，若遠雄依照程序完成消防安全驗證，接下來就可以依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」向市府提出申請，而市府跨局處審查，確認安全無虞並符合規範，即可舉辦演唱會等臨時性活動。

媒體詢問，大巨蛋漏水狀況層出不窮，白色座椅更發生「吃球」爭議，遠雄是否有提出改善期程。蔣萬安表示，這些問題市府一樣會務實面對並努力克服，體育局已再次請遠雄即刻解決吃球問題，漏水部分也希望透過工程徹底解決。

媒體追問，遠雄是否有依市府要求提出檢討報告。蔣萬安說，遠雄有提供市府評估結果及改善期程，體育局會持續追蹤進度。他強調，市府希望盡快解決，但必須先了解真正的問題點在哪。

體育局會後補充，針對漏水問題，除嚴令遠雄盡速徹底根絕，也會同遠雄至大巨蛋頂層勘驗漏水原因及改善作為，遠雄表示現已完成屋頂局部整修，可克服瞬間暴雨造成的雨瀑問題，並承諾10月底完成整體漏水改善工程。

至於白色座椅「吃球」狀況，體育局表示，已發文要求遠雄與中華職棒大聯盟研商，彙集專業意見及球員使用體驗，在符合國際棒球賽事標準、保障球員安全、維護球迷觀賞權益等前提下，朝加裝椅套方向儘速完成改善。

體育局重申，會嚴格督導遠雄落實缺失改善，除持續派員現勘、追蹤改善進度，所有缺失項目也會納入整體營運績效評估中，在明年度由大巨蛋營運績效評委員會進行通盤考評，若連2年評分未達70分則視為營運管理不善，最重可予以解約。

大巨蛋 漏水 體育

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