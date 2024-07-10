淡海新市鎮二期進度 國土署：啟動區段徵收評估

淡海新市鎮二期開發進度受矚目，居民期盼儘快開發。國土署說，今年已啟動第二期第1區區段徵收評估及地主意願調查，待與相關部會及新北市府確認用地規劃就正式進入審查階段。

立法院內政委員會今天上午考察淡水新市鎮，了解淡水新市鎮第二期發展區道路與淡海醫療次分區等規劃方向。國民黨立委許宇甄、洪孟楷與民進黨立委蘇巧慧到場會勘，在地國民黨議員陳偉杰、陳家琪、民進黨議員鄭宇恩與多名里長也到場關心。

在場里長反映，政府說要開發淡海新市鎮已講超過30年，但二期到現在都還沒開發、也不知道具體時程，這些年來因為禁限建規定，要建設都很困難，產業加工廠也不知道何時會被徵收、何時要開始找下一個落腳處，大家已從年輕等到老，「1個人能有幾個30年」，很希望二期能儘速開發。

蘇巧慧說，目前新北市住宅區逐漸增加，但缺少產業園區，地方也期待設置產業園區帶動就業機會，建議中央與地方加速辦理未來淡海新市鎮第二期第1區的產業專用區檢討草案。

內政部國土管理署表示，內部開過很多次會，就是為確認淡海新市鎮第二期發展區第1開發區走向。經評估，淡江大橋通車將帶來新改變，首先是如果產業進駐，未來透過八里接台61線去機場、台北港都是最快的一條路；第2是淡海的確需要產業進駐，人口才會更集中、也會改變原來住宅區空置現象。

國土署說，去年大致確認方向與主軸後，今年已啟動區段徵收公益性與必要性評估，以及地主意願調查作業，環評也要更正新數據後，今年開始就已經正式進入都市計畫階段，接下來還要與相關部會以及新北市府確認公共設施用地、產業用地與協調醫療用地等，都市計畫就會正式進入審查，區段徵收評估報告也會送審，接下來隨都市計畫與區段徵收前置作業，地主都會陸續收到通知。

此外，衛福部今年5月預告「醫院設立或擴充許可辦法」修正草案，新增「淡海次醫療區域」，納入石門、三芝、淡水、八里等行政區，與北市士林、北投分開，預告期至7月15日止；衛福部代表在現場表示，隨後待地方衛生局及相關單位確認醫療區域重劃方案並修正發布後，「淡海次醫療區域」就有空間能受理投資、興建醫療設施。

鄭宇恩在會中關心淡海新市鎮開發計畫劃設醫療專用區進度；陳偉杰並表示，目前新北所有私人醫院都沒有在淡海新市鎮設醫院的想法，如果沒有私人醫院，聯合醫院或榮總設置分院也可以，希望中央協助徹底解決。

洪孟楷也說，國土署一定要把醫療專區用地規劃放進去，當然希望有大型醫療院所進駐，不過現在很多醫院缺乏護理人員而開不出病床，或許有綜合門診中心、綜合長照中心或綜合健康管理中心也能納入選項之一。

國土署表示，目前正在針對淡海新市鎮二期都市計畫做第3次通盤檢討，等衛福部正式劃分「淡海次醫療區域」後，國土署會跟新北市府衛生局提供淡水、八里、三芝與石門醫療規模需求規模，也會尊重新北市府評估結果，以劃設醫療用地或醫療專用區納入第2期發展區規劃草案，來滿足淡水醫療需求。

另外，關於淡海輕軌淡水行政中心站（V07）旁土地開發案，新北市府捷運局表示，此處有產業專用區與捷運開發區，預計興建10多層樓高的辦公、商業複合式大樓，將以公開標售附帶條件方式，由得標者負責合併開發捷運開發區及產業專用區，預估能引進新台幣105億投資額，並提供4萬坪商業空間。