新鶯堤外便道下周完工通車 往來三重鶯歌等地將更方便
大漢溪堤外便道是新北溪北地區往來重要道路，不過中段「新鶯堤外便道」卻還未建成，新北水利局長宋德仁表示，該河段過往沖刷厲害，中間也有眾多障礙，經過工程設計克服，預計15日完工、18日通車，往來三重、新莊、樹林、鶯歌等地交通的民眾將更為方便。
溪北都會區發展早，地狹人稠，不少地方每到上下班時間就塞車，新北過去規畫大漢溪堤外便道舒緩車流，頭尾「21號越堤道路（鐵路橋）至西盛環保公園段」、「柑園大橋段至三鶯新生地」皆已完工，但中間因為防洪問題而遲遲無法打通。
民眾反映，過往若要從三重到鶯歌，高速公路或市區道路可能都塞車，但堤防外便道在往南到新莊西盛越堤道前中斷，必須越堤匯入環漢路四段繼續往南，這也造成環漢路四、五段塞車情況，原預計年初可以通車，如今已經年中，對於接下來通車非常期待。
宋德仁表示，中段7.4公里的新鶯堤外便道是大漢溪堤外便道最後一塊拼圖，主要是因為過往沖刷很厲害，中間還行經鹿角溪濕地及球場、抽水站等地，工程上較為困難，後來中央十河局做好清淤，並把其中20萬立方利用穩固路基、加固堤防基礎而解決問題，中央並補助9.7億費用，由新北水利局施工；行經濕地時施作高架、行經抽水站時等則設計跨越橋梁，順利將問題一一解決。
宋德仁指出，新鶯堤外便道路寬14公尺，涵蓋兩快車道、兩機慢車道及自行車道，規畫設計完整，還能提升環漢路道路服務水準，兼顧中央地方合作、河防安全及濕地保育、交通需求等面向，共創三贏；工程從2021年4月15日開工，預計下周7月15日完工、18日通車。
另外，新北市議員廖宜琨日前也與中山里長簡炎輝、山佳里長張進宗、水利局、交通局等單位在通車前會勘。廖表示，仍有些交通動線、道路幾何及路幅設置需確認；水利局也說，一些汽機車轉彎路幅、自行車路線等，也都於會勘後完成改善。
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