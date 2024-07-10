快訊

美大選年賴總統仍將出訪友邦 林佳龍：確實在規畫中

豪雨狂炸15縣市！降雨熱區集中大台北地區 將一路下到傍晚

大雷雨炸北市！信義區積淹水半個輪胎高 「馬路變黃河」畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新鶯堤外便道下周完工通車 往來三重鶯歌等地將更方便

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
大漢溪堤外便道是新北溪北地區往來重要道路，中段「新鶯堤外便道」預計15日完工、18日通車，將全段貫通。記者李成蔭／攝影
大漢溪堤外便道是新北溪北地區往來重要道路，中段「新鶯堤外便道」預計15日完工、18日通車，將全段貫通。記者李成蔭／攝影

大漢溪堤外便道是新北溪北地區往來重要道路，不過中段「新鶯堤外便道」卻還未建成，新北水利局長宋德仁表示，該河段過往沖刷厲害，中間也有眾多障礙，經過工程設計克服，預計15日完工、18日通車，往來三重、新莊、樹林、鶯歌等地交通的民眾將更為方便。

溪北都會區發展早，地狹人稠，不少地方每到上下班時間就塞車，新北過去規畫大漢溪堤外便道舒緩車流，頭尾「21號越堤道路（鐵路橋）至西盛環保公園段」、「柑園大橋段至三鶯新生地」皆已完工，但中間因為防洪問題而遲遲無法打通。

民眾反映，過往若要從三重到鶯歌，高速公路或市區道路可能都塞車，但堤防外便道在往南到新莊西盛越堤道前中斷，必須越堤匯入環漢路四段繼續往南，這也造成環漢路四、五段塞車情況，原預計年初可以通車，如今已經年中，對於接下來通車非常期待。

宋德仁表示，中段7.4公里的新鶯堤外便道是大漢溪堤外便道最後一塊拼圖，主要是因為過往沖刷很厲害，中間還行經鹿角溪濕地及球場、抽水站等地，工程上較為困難，後來中央十河局做好清淤，並把其中20萬立方利用穩固路基、加固堤防基礎而解決問題，中央並補助9.7億費用，由新北水利局施工；行經濕地時施作高架、行經抽水站時等則設計跨越橋梁，順利將問題一一解決。

宋德仁指出，新鶯堤外便道路寬14公尺，涵蓋兩快車道、兩機慢車道及自行車道，規畫設計完整，還能提升環漢路道路服務水準，兼顧中央地方合作、河防安全及濕地保育、交通需求等面向，共創三贏；工程從2021年4月15日開工，預計下周7月15日完工、18日通車。

另外，新北市議員廖宜琨日前也與中山里長簡炎輝、山佳里長張進宗、水利局、交通局等單位在通車前會勘。廖表示，仍有些交通動線、道路幾何及路幅設置需確認；水利局也說，一些汽機車轉彎路幅、自行車路線等，也都於會勘後完成改善。

大漢溪堤外便道是新北溪北地區往來重要道路，中段「新鶯堤外便道」何時完工成居民關注焦點；圖為新北市長侯友宜（右）與水利局長宋德仁（左）去年會勘照。圖／新北水利局提供
大漢溪堤外便道是新北溪北地區往來重要道路，中段「新鶯堤外便道」何時完工成居民關注焦點；圖為新北市長侯友宜（右）與水利局長宋德仁（左）去年會勘照。圖／新北水利局提供
大漢溪堤外便道是新北溪北地區往來重要道路，中段「新鶯堤外便道」預計15日完工、18日通車，將全段貫通。圖／新北水利局提供
大漢溪堤外便道是新北溪北地區往來重要道路，中段「新鶯堤外便道」預計15日完工、18日通車，將全段貫通。圖／新北水利局提供

德仁 水利局

延伸閱讀

板橋新興橋下板城路變河道 新北水利局：40分鐘下了70毫米

岡山車站通車1周占高捷運量1.7% 地方盼增停車格

原8月通車 南市172線拓寬2大原因完工展延半年

新北小內閣還有下一波人事異動？ 侯友宜：用人唯才

相關新聞

大稻埕「健步號」拆除 滿滿時代眼淚

民生西路360號有一間非常不起眼的加蓋鐵皮防漏的老屋，招牌寫著健步號，在開店的阿公過世之後，7月9日已被拆除。這間老屋充滿歷史，如今被拆除，留下了滿滿的時代眼...

簡直像颱風!大豪雨北市南港店家淹水 議員：考驗排水

雨炸台北市，今天下午除大安信義時雨量驚人，台北市內港也有多處積淹水，議員李明賢也在臉書貼出南港成福路附近店家淹水，不僅淹...

大巨蛋頻漏水 北市府：遠雄承諾10月底完成改善

台北大巨蛋舉辦演唱會有譜，但屋頂漏水等負面事件頻傳。台北市政府今天表示，漏水部分遠雄已承諾10月底完成改善，白色座椅「吃...

新鶯堤外便道下周完工通車 往來三重鶯歌等地將更方便

大漢溪堤外便道是新北溪北地區往來重要道路，不過中段「新鶯堤外便道」卻還未建成，新北水利局長宋德仁表示，該河段過往沖刷厲害...

淡水行政中心開發案流標2次 捷運開發、產專區分開招標

立法院內政委員會今赴淡海新市鎮考察，由於國土署與新北捷運局合作開發淡水行政中心站周邊，去年招標已2次流標，經詢問潛在廠商...

北市浩然敬老院重建117年完工 蔣萬安點2大重要意義

北市唯一公辦公營浩然敬老院因建物老舊、且被鑑定為海砂屋將打掉重建，今舉行第一期工程動土典禮，將興建地下2層、地上9層新大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。