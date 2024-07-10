淡水行政中心開發案流標2次 捷運開發、產專區分開招標

立法院內政委員會今赴淡海新市鎮考察，由於國土署與新北捷運局合作開發淡水行政中心站周邊，去年招標已2次流標，經詢問潛在廠商後，將朝分期開發。國土署長吳欣修說，該處旁邊現已規畫蓋社宅，預計有1100戶，盼人進駐後有助於開發，且有產專、捷運開發區啟動也對地方發展有益處。

國土署與新北捷運局合作開發淡海輕軌淡水行政中心站周邊2筆土地，共2.98公頃，預計投資105億，興建4萬坪商業複合式大樓，提供3000個就業機會，然而去年、今年2次招標皆流標。新北捷運局說，潛在廠商指支付產專區購地款，產權是轉移到捷運局，導致廠商無法土地融資，資金壓力大，因此目前將朝分期開發，先招商捷運開發區，待人口較多後，再開發產專區。

國土署長吳欣修說，淡海算是國土署前身營建署一手開發起來，目前淡水行政中心周邊是第一期發展最密集、最成功的，而輕軌淡水行政中心站旁邊1.5公頃蓋社宅，預計興建1100多戶社宅，近期都市審議剛通過，將帶動人口進駐，也對捷運開發區有助益。

吳說，原本希望產專區、捷運開發區一起開發，但因為廠商受限於資金，因此朝分開招商協助。

立委洪孟楷表示，這一塊是目前淡海新市鎮最精華的一塊地，卻招商困難，淡海輕軌通車4年還是空地，也難免讓人擔心後面二期招商狀況，社宅興建有人進來是好事，如何跟捷運開發、產專區一同發展，還需檢討。