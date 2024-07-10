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新北市美術館推體育課展 結合活動探索體育與藝術

中央社／ 新北10日電

新北市美術館今天說，適逢巴黎奧運，以「體育課」為題，策劃1檔結合場內（遊樂場、體育館）與場外（城市、街頭）的運動展，規劃4場課後活動，邀民眾探索體育與藝術之旅。

新北市美術館發布新聞稿表示，在美術館藝術街坊推出「體育課」運動主題展，藉由多元藝術創作，重新詮釋日常運動經驗。此外，展覽期間規劃4場「課後活動」讓民眾參與。

新北市美術館說，4場「課後活動」分別是7月20日街舞示範賽、8月17日運動觀影與走繩、9月21日十項全能及11月2日定向運動。街舞示範賽邀請街舞團隊「嘻關節」表演，並開放民眾現場報名體驗街舞。

新北市美術館表示，8月17日有走繩活動，也將放映3部登山紀錄片，呈現台灣3名年輕登山家生命故事。9月21日美術館戶外園區有十項全能闖關活動，項目包括飛盤高爾夫、鏡像拔河、旋轉乒乓等，還有花式跳繩、魔術、劇團等現場演出，也將設置體適能檢測站，讓民眾了解體能狀況。

新北市美術館說，11月2日在美術館全區近10公頃範圍，規劃考驗智力、體能與速度的定向運動。

新北市美術館說，「運動課」即日起到11月17日展出，4場課後活動，除7月20日街舞示範賽為現場報名，另外3場採線上報名，8月起陸續開放，活動及報名資訊可上新北市美術館網站查詢。

美術館 運動

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