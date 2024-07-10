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北市浩然敬老院重建117年完工 蔣萬安點2大重要意義

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
市長蔣萬安今出席動土典禮表示，改建是敬老院重要的里程碑，更有兩個重要意義，包含提供長者優質照顧及展現市府推動都市更新的力度。記者洪子凱／攝影
市長蔣萬安今出席動土典禮表示，改建是敬老院重要的里程碑，更有兩個重要意義，包含提供長者優質照顧及展現市府推動都市更新的力度。記者洪子凱／攝影

北市唯一公辦公營浩然敬老院因建物老舊、且被鑑定為海砂屋將打掉重建，今舉行第一期工程動土典禮，將興建地下2層、地上9層新大樓，提供400床照顧空間，還有停車場、多功能活動中心造福周邊鄰里，預計117年10月完工。

浩然敬老院民國77年起提供弱勢長者照顧服務，先前遭鑑定為海砂屋，加上耐震度不足，補強效益有限，為維護住民及工作人員安全，決定拆除重建，原有的住民先遷移至廣慈博愛園區，待完工後再搬回該處。

市長蔣萬安今出席動土典禮表示，改建是敬老院重要的里程碑，拆除重建動工有兩個重要意義，包括用實際行動展現對需要被照顧的長者提供優質照護的決心，以及展現市府推動都市更新的力度，無論是防災型都更還是海砂專案，都是要確保市民居住安全。

改建大樓工程預計耗資20.8億，將建成地下2層、地上9層的複合式社福設施，除地下停車場提供周邊居民使用，還會有多功能活動中心、400床住宿式長照床，兼具安養及養護雙重功能，預計117年10月完工，中繼在廣慈博愛園區的住民將搬返，原中繼空間將繼續提供長者照護服務。

社會局長姚淑文表示，隨著高齡化社會影響，完工後400床其實遠不及北市的弱勢與長輩的需求，目前二期也正規畫中，希望把剩餘可利用的土地，作為長者日照中心及身障據點，會和市府爭取將相關社福規畫給納入。

北市唯一公辦公營浩然敬老院因建物老舊、且被鑑定為海砂屋將打掉重建，今舉行第一期工程動土典禮，未來將興建地下2層、地上9層新大樓，除提供400床照顧空間，還有停車場、多功能活動中心造福周邊鄰里，預計117年10月完工。記者洪子凱／攝影
北市唯一公辦公營浩然敬老院因建物老舊、且被鑑定為海砂屋將打掉重建，今舉行第一期工程動土典禮，未來將興建地下2層、地上9層新大樓，除提供400床照顧空間，還有停車場、多功能活動中心造福周邊鄰里，預計117年10月完工。記者洪子凱／攝影

停車場 北市 海砂屋

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