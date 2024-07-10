北市浩然敬老院重建117年完工 蔣萬安點2大重要意義

北市唯一公辦公營浩然敬老院因建物老舊、且被鑑定為海砂屋將打掉重建，今舉行第一期工程動土典禮，將興建地下2層、地上9層新大樓，提供400床照顧空間，還有停車場、多功能活動中心造福周邊鄰里，預計117年10月完工。

浩然敬老院民國77年起提供弱勢長者照顧服務，先前遭鑑定為海砂屋，加上耐震度不足，補強效益有限，為維護住民及工作人員安全，決定拆除重建，原有的住民先遷移至廣慈博愛園區，待完工後再搬回該處。

市長蔣萬安今出席動土典禮表示，改建是敬老院重要的里程碑，拆除重建動工有兩個重要意義，包括用實際行動展現對需要被照顧的長者提供優質照護的決心，以及展現市府推動都市更新的力度，無論是防災型都更還是海砂專案，都是要確保市民居住安全。

改建大樓工程預計耗資20.8億，將建成地下2層、地上9層的複合式社福設施，除地下停車場提供周邊居民使用，還會有多功能活動中心、400床住宿式長照床，兼具安養及養護雙重功能，預計117年10月完工，中繼在廣慈博愛園區的住民將搬返，原中繼空間將繼續提供長者照護服務。