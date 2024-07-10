汐止星光橋鋪面多處裂縫破損 改善打造全新鋪面後開放
新北汐止的星光橋是連接基隆河兩岸的重要人行景觀橋，竣工迄今近10年，橋面多處裂縫破損影響通行安全，新北高灘處近期花3個月整修，打造全新鋪面，日前全線開放通行。
星光橋位於汐止長安橋及江北大橋之間，鄰近國泰醫院及五堵車站，專供行人及自行車通行的景觀橋，2014年完工後串接兩岸步道、星際遊戲場及建成公園，不過竣工10年來已有多處裂縫及破損，引發民眾憂心。
高灘處長張修銘表示，民眾已習慣生活中有這座橋梁，因此要求廠商施工期間務必採半半施工方式，妥善安排民眾可通行動線及範圍，雖然工期增加，但影響範圍最小。
參與星光橋面改善工程的楊姓技師表示，星光橋因位於河川區域，環境較為潮溼，橋面伸縮縫面層結構出現局部破損情形，為維護民眾通行安全，必須將老舊破損鋪面清除後底層結構補強，最後表面須特殊處理讓新鋪面能確實附著底層結構，施工克服多項氣候及技術問題。
張修銘補充，為確保河濱公園內各式橋梁通行便利及安全性，高灘處落實定期檢查及定期維護兩大機制，委由專業顧問公司每年辦理安全檢查，如發現橋梁設施及外觀有破損需修復，或結構有影響安全之虞，皆依維護急迫性安排修繕及維護作業。
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