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經濟部長喊話支持興建玉成變電所 蔣萬安：台電快與地方溝通

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
針對台電在南港區興建玉成變電所，台北市長蔣萬安今早表示，地方上有不同意見，請台電先去溝通。記者洪子凱／攝影
針對台電在南港區興建玉成變電所，台北市長蔣萬安今早表示，地方上有不同意見，請台電先去溝通。記者洪子凱／攝影

AI時代來臨，預期未來將有不少大型數據中心或算力中心將進駐台灣，經濟部長郭智輝憂心，北部電力供應有限，恐影響發展，喊話台北市長蔣萬安支持台電興建變電所計畫，「否則大的數據中心就不會進來」，外界解讀，是希望北市府能支持台電於南港區興建玉成變電所。蔣今表示，去年就已核發施工許可，但在地居民有不同意見，請台電先和居民溝通有共識，再送計畫到建管處審查。

郭智輝昨提到，因應AI快速崛起，未來恐有不少大型數據中心或算力中心將進駐台灣，但北部受限電力供應，線路或變電所負荷過大，電若送不進來，恐影響北部發展，郭昨天更向蔣萬安喊話，呼籲支持變電所更新計畫，若不給台電蓋變電所，「大的數據中心就不會進來」。

據了解，目前松湖變電所及臨時變電所興建都已獲北市府支持，並核發建照及施工許可，但台電也希望在南港興建的玉成變電所，直接送電進南港地區，並希望獲得市府支持。

蔣萬安今表示，只要有需求都會和中央一起來面對，去年3月就有給玉成變電所相關建築指教跟施工許可，不過在地居民意見較為多元，因此也請台電先去搜集意見和民眾溝通，盡快取得共識，並依程序將計畫送往建管處審查。

北市府 台電 蔣萬安

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