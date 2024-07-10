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捕獸鋏、山豬吊傷野生動物、浪犬貓 北市籲通報

中央社／ 台北10日電

台北市動保處今天表示，陽明山曾有野生動物或流浪犬貓被捕獸鋏及山吊夾傷，因北市山區與新北市相鄰，合作清除行動，籲登山民眾若發現捕獸鋏等物可通報，將派員處理。

台北市動物保護處新聞資料指出，大台北地區常有野生動物或流浪犬貓遭捕獸鋏及山豬吊夾傷，邀基隆市、新北市、桃園市動物保護局處討論清除捕獸鋏及山豬吊合作會議。

動保處表示，士林區至善路3段山區去年曾有犬隻誤踏山豬吊陷阱受傷，經民眾自行架監視器，捕捉到行為人車輛後協助破案，經查證後，依違反動物保護法，裁處行為人新台幣4萬5000元罰鍰，並發給熱心民眾2萬2500元檢舉獎金。

動保處指出，統計今年至今還未接獲野生動物或流浪犬貓遭捕獸鋏或山豬吊夾傷事件，因北市山區與新北市相鄰，會出現違法捕獸鋏等物幾乎是在陽明山，呼籲登山民眾若發現捕獸鋏及山豬吊可通報，將派員清除。

動保處表示，民眾若主動蒐證並通報動物保護專線1959檢舉，有人違法使用捕獸鋏及山豬吊，協助破案可領取罰鍰1半檢舉獎金，最高3萬7500元。

動保處指出，後續會與基隆市、新北市、桃園市共同清楚違法捕獸鋏及山豬吊，透過跨轄區交流經驗，強化動物保護行動。

動保處表示，民眾使用違反動保法禁止方式捕捉動物，最高處7萬5000元罰鍰，為避免野生動物或在戶外活動家犬貓誤觸陷阱受傷，民眾發現捕獸鋏及山豬吊，可撥1959動物保護專線，將派員協助救援並清除。

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