北市後天開拆45年南港向陽路口東側人行天橋 交維規畫出爐

北市府推動人本交通，新工處定期針對北市既有人行天橋評估存廢，其中位在南港路與向陽路交叉口東側的南港向陽人行天橋，在取得各界共識及交工處相關交通配套措施完備下，新工處7月12日至13日夜間離峰時段開拆，籲行經工區附近的用路人可提前改道，避開管制路段，節省行車時間。

新工處工務科長蕭志龍表示，南港向陽人行天橋1978年11月20日啟用迄今，橋墩占據行人通行空間，減少通行寬度的人行道，實難發揮應有服務水準，人行天橋的橋墩量體也易成車輛轉彎的視線死角，增加周邊居民及校園師生通行的危險性。

蕭志龍說，為健全路口安全，確認地面道路系統及相關配套措施完善無虞後，7月12起將拆除已服務市民45年的南港向陽人行天橋。

新工處工務科西區工務所主任劉人豪指出，南港向陽人行天橋兩側樓梯為混凝土樑結構，主梁為鋼結構，因應此情形，施工人員拆除時，將在橋梁預定卸點的位置切斷兩者的接合機構，再將結構物吊放至地面分解單元節塊運離工區。

劉人豪說，此次天橋主體拆除工程規畫1天完成，依序7月12日至13日拆除樓梯及大梁。大梁拆除施工為夜間11時至隔日6時，並分階段交通維持管制，分別是夜間11時至隔日凌晨1時擴大管制範圍，禁止一般車輛進南港及向陽路交叉口，僅開放公車進入並由義交引導行駛，凌晨1時至6時則管制所有車種進入。