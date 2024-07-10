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北市後天開拆45年南港向陽路口東側人行天橋 交維規畫出爐

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市府推動人本交通，新工處定期針對北市既有人行天橋評估存廢，其中位在南港路與向陽路交叉口東側的南港向陽人行天橋，在取得各界共識及交工處相關交通配套措施完備下，新工處7月12日至13日夜間離峰時段開拆，籲行經工區附近的用路人可提前改道，避開管制路段，節省行車時間。

新工處工務科長蕭志龍表示，南港向陽人行天橋1978年11月20日啟用迄今，橋墩占據行人通行空間，減少通行寬度的人行道，實難發揮應有服務水準，人行天橋的橋墩量體也易成車輛轉彎的視線死角，增加周邊居民及校園師生通行的危險性。

蕭志龍說，為健全路口安全，確認地面道路系統及相關配套措施完善無虞後，7月12起將拆除已服務市民45年的南港向陽人行天橋。 

新工處工務科西區工務所主任劉人豪指出，南港向陽人行天橋兩側樓梯為混凝土樑結構，主梁為鋼結構，因應此情形，施工人員拆除時，將在橋梁預定卸點的位置切斷兩者的接合機構，再將結構物吊放至地面分解單元節塊運離工區。

劉人豪說，此次天橋主體拆除工程規畫1天完成，依序7月12日至13日拆除樓梯及大梁。大梁拆除施工為夜間11時至隔日6時，並分階段交通維持管制，分別是夜間11時至隔日凌晨1時擴大管制範圍，禁止一般車輛進南港及向陽路交叉口，僅開放公車進入並由義交引導行駛，凌晨1時至6時則管制所有車種進入。 

劉人豪補充，施工團隊將全力注意各項施工細節，儘量縮短施工時間，降低對市民朋友所產生影響，也提醒用路人，施工期間儘可能提前繞道以節省行車時間，若需行經工區，請遵循交通指揮人員引導通過。

台北市新工處7月12日至13日夜間離峰時段，將開拆南港路與向陽路交叉口東側的南港向陽人行天橋，籲行經工區附近的用路人可提前改道，此為往西方向車流改道動線規畫。圖／台北市新工處提供
台北市新工處7月12日至13日夜間離峰時段，將開拆南港路與向陽路交叉口東側的南港向陽人行天橋，籲行經工區附近的用路人可提前改道，此為往西方向車流改道動線規畫。圖／台北市新工處提供

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