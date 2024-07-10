40公斤大型犬愛飛撲沒人認養 訓練改善後找到新鏟屎官
比起可愛呆萌的幼犬，已長大的成犬不容易被認養。在新北五股動物之家的大型犬「阿飛」，個性親人，但體型龐大又會飛撲人，會嚇到來參觀的民眾，所幸遇到動保團體志工Marco，經過社會化訓練後，終於找到幸福的家。新北動保處表示，該團體協助社會化10隻不易認養的成犬，全數都被民眾順利認養。
阿飛是隻體重接近40公斤的大狗，大約1年前在林口山區被發現，熱心民眾觀察幾天，研判阿飛是走失，找不到主人，便通報動保處帶回。阿飛剛進五股動物之家時就非常親人，容易興奮、喜歡到處撲人打招呼，但由於體型龐大，有時會嚇到來參觀的民眾。
幸運的是，阿飛遇到在動物之家當志工的動物行為教育師Marco，Marco 也是「看見seeing」成員，平時會帶領學生志工隊到動物之家服務，訓練學生協助動物之家照顧動物，並訓練動物社會化直到被認養。阿飛經過社會化及鬆繩散步訓練，改善飛撲人的習慣，親和的個性也讓牠順利找到歸屬。
Marco表示，阿飛因體型關係，在動物之家送養難度很高，但其實領養成犬好處多多，除了不用經歷幼犬成長期各種問題，包含破壞家具、需要學習訓練指令等，成犬個性較成穩，是很好的家庭成員。
動保處表示，民眾只要認養官方認定的不易認養犬隻，即可享有許多優惠，除終身免費醫療諮詢、健康檢查、免費疫苗及心絲蟲預防投藥外，並加碼提供廠商供應1年飼料，期盼讓每隻毛寶貝都能找到溫暖的家。
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