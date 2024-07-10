愛上南西商圈落腳 店家創業3個月遇團滅危機

台北市南西心中山商圈大量店家近期遭檢舉違反土地使用分區，當地業者預估會有上百間小店遭遇「團滅危機」，從經營近10年的咖啡廳，到開幕不過3個月的飲料店可能都在劫難逃。

記者昨天晚間走入南西商圈巷弄，一聽到是來採訪，飲料店業者Haven熱情地分享自家綠豆沙、鮮奶茶有多受好評，還有天花板的油漆、老式吊燈及燈座如何讓這裡成為打卡景點。

他說：「我從大學就很常來逛南西商圈，那時候就很喜歡這裡的文化，在心中埋下開一家帶著赤峰風格小店的目標。」

南西商圈因前台北市長柯文哲任內推動的心中山線形公園改造計畫，又被稱為心中山商圈，為捷運中山站至雙連站之間，由南京西路、民生西路、中山北路及承德路所圍起的區域。

商圈內有汽車材料行與文青小店共存的赤峰街，也有歷史建築活化而成的義式餐酒館，更不乏國際品牌設立的概念店、旗艦店，豐富的商業型態及服務項目吸引國內外觀光人潮。

3個月前才風光開幕，Haven說，他已投入約新台幣200萬元，搞角色IP（Intellectual Property）、註冊商標，尤其裝潢不能馬虎，也因此與周邊居民關係非常和諧，因為市容街景跟著一起變漂亮了。

儘管市府態度還沒完全明朗，Haven的店也可能被排除在通融範圍之外，他仍希望能在這裡生根、與街區共存，「可以開店的地方台北很多，但這裡有自己的文化，我就是喜歡才會來這裡開。」

經營複合式咖啡廳「好土: home to」4年的黃同弘說，南西商圈是台北市最好的商圈，大多數店家與周邊居民維持緊密關係，像他就曾幫忙送便當、修天花板，甚至破門而入以確認獨居長者安危，所以他才知道許多店家收到市府限期改善的公文後，房東們就開始接到建商電話。

他指出，從圖資系統來看，南西商圈大約會有上百間小店不符合土地使用分區，而市府提出的列管計點制有2個問題，首先是只納入民國109年前設立的商家，所以非常多新創小店只能被迫歇業，再來列管就是只准少、不准多，這對商圈發展絕對不健康。

台北市都發局昨天表示，未符合土地使用分區管制規定且於109年前設立者，可依「台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則」處理，只要不影響周邊居住民眾生活品質，1年內計點不滿3點，就可以暫緩用都市計畫法裁罰。

黃同弘表示，受這波檢舉影響的商家已在串聯籌備成立台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會，呼籲市府檢討都市計畫及土地使用分區，且相關法規不應訂得太死板，而是保留彈性與時俱進，「不然現狀就是全民違法，要執行下去台北市恐怕有一半的小店都要消失」。

被市府要求限期改善的店家透過臉書粉專「南西商圈不分手宣言」訴說與商圈及顧客間的點滴、表達恐怕被迫歇業的擔憂與心聲。

有經營8年的咖啡廳，也有來自香港的服務品牌，或是情侶一起創業，開到結婚、成家、小孩長大的甜點店，他們及房東在被檢舉、市府公文到來之前，大多不知道原來自己違反土地使用分區，畢竟營業登記順利、消防安檢過關、定期更新食品業者登錄平台，因自身進駐而活絡的商圈還時常被市府宣傳。

在捷運中山站周邊租屋的謝姓女子說，2年前選擇住這裡，就是考量交通及生活機能都非常方便，從文創小店到知名連鎖店都有，吃飯、吃甜點也有很多選擇，如果真的嚴格執法，恐怕巷弄中所有商家都得倒閉，非常可惜。

謝姓女子認為，巷子寬度是無法改變的，但南西商圈可以發展成現在如此有活力的面貌很不容易，有得吃、有得玩還吸引大量觀光客，政府應該要更柔軟，以輔導取代強制力，不要讓商家面臨倒閉潮或團滅情形。