台北大巨蛋8月底前有望開唱？ 消安基金會最快下月初完成報告

外界持續關心大巨蛋能否能辦演唱會，遠雄於6月底將相關資料送往消安基金會審查，審查委員日前與遠雄針對書面資料開會並給予建議，遠雄正補充中，預計7月底前會到球場演練逃生避難流程，最快8月初報告就會完成，後續若要辦非體育賽事，遠雄可將這份資料送交市府，由市府來核定是否可舉辦。

消安基金會理事長陳文龍表示，上次開會主要是針對遠雄6月底提出驗證審查資料審查，在會前委員們有針對報告書內容提出一些意見，遠雄有在會上做答覆，委員也給予一些意見和想法，請遠雄回去補充整理。

陳文龍說，遠雄所提書面報告主要是針對舉辦非體育賽事發生防火避難應對作為，他舉例，演唱會到一半若發生火災，需要廣播疏散軟硬體連接是否沒問題，舞台音響是否會影響到場館廣播系統；還有驗證自衛消防編組應變能力，SOP場館方是否有哪邊可以更加精進等。

據了解，目前遠雄消防安全自衛編組包含現場指揮官、滅火人員、警急出口動線引導人員，共編組91人，若發生緊急情況時會協助引導疏散。陳文龍說，等遠雄將委員意見補充完成後，就會實際預演，屆時審查委員也會去現場看演練，給予建議，預計7月底會有一次正式演練。

至於審查何時會有一個結果，陳文龍說，若一切順利，7月底完成演練，最快8月初報告就能製作完成，不過消安基金會是受遠雄委託，主要的任務是將消防驗證過程紀錄做成報告，並不是決定審查通過還是不通過，而是遠雄若要舉辦非體育賽事，需將活動計畫書及審查報告，給市府審查，核定才可舉辦活動。

先前歌手周杰倫曾喊話，「8月一整天都空下來」，似乎暗示有望在大巨蛋辦演唱會，不過遠雄當時表示，不確定權責機關何時才有審查結果，檔期沒辦法答應，加上是新場館，還要包括場勘、適應期間。而針對目前審查進度，副總經理楊舜欽僅回應，「一切尊重權責機關。」至於演唱會尚不確定審查完畢時程，審查完成後才會針對舉辦演唱會有進一步動作。