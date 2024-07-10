店家哀號／師大商圈生意慘 盼放寬標準

台北市赤峰與南西心中心因違反土地使用分區規定遭檢舉，外界憂心成為「師大商圈翻版」。師大商圈當年因油汙、人潮影響居民生活品質遭強烈抗議，許多餐飲店家撤離，生意大受影響。師大商圈理事長許勝雄說，希望在不影響居民前提下，與政府協調放寬標準，挽救商圈業績。

師大商圈早期是以學生為主的在地夜市，捷運開通後更成觀光景點，範圍逐漸擴大，但廚房排放的油汙和觀光人潮影響居住品質，居民成立自救會要求限制擴張。

北市府2012年根據「都市計畫法」展開整治，要求餐飲、零售、服飾店必須設在寬逾8公尺巷道，加上租金日益高昂，種種因素導致店家出走或歇業。

記者昨下午走訪師大商圈，因學生放暑假且是平日，商圈人潮不多，店家也大多未開門營業。有地方人士透露，師大商圈轉型後美食少了很多，會來這邊逛街的遊客也減少，大多都是逛飾品、買衣服的人，但整體看起來無法走出自己特色，「與五分埔沒有什麼不同。」

許勝雄說，2015年前是全盛期，之後生意逐年下降，疫情期間最慘，業績只剩1成，很多店家倒閉，近幾年好一點，目前約300多攤。

許勝雄表示，商圈很希望與周邊居民和平相處，創造雙贏，只要地方有什麼意見，都第一時間協調，只希望能在不影響居住環境的前提下，市府能夠放寬標準，尤其是鬆綁6公尺以下巷道的營業限制，讓業者能進駐，不要讓業績一直走下坡。