聽新聞
test
0:00 / 0:00

店家哀號／師大商圈生意慘 盼放寬標準

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北市赤峰與南西心中心因違反土地使用分區規定遭檢舉，外界憂心成為「師大商圈翻版」。師大商圈當年因油汙、人潮影響居民生活品質遭強烈抗議，許多餐飲店家撤離，生意大受影響。師大商圈理事長許勝雄說，希望在不影響居民前提下，與政府協調放寬標準，挽救商圈業績

師大商圈早期是以學生為主的在地夜市，捷運開通後更成觀光景點，範圍逐漸擴大，但廚房排放的油汙和觀光人潮影響居住品質，居民成立自救會要求限制擴張。

北市府2012年根據「都市計畫法」展開整治，要求餐飲、零售、服飾店必須設在寬逾8公尺巷道，加上租金日益高昂，種種因素導致店家出走或歇業。

記者昨下午走訪師大商圈，因學生放暑假且是平日，商圈人潮不多，店家也大多未開門營業。有地方人士透露，師大商圈轉型後美食少了很多，會來這邊逛街的遊客也減少，大多都是逛飾品、買衣服的人，但整體看起來無法走出自己特色，「與五分埔沒有什麼不同。」

許勝雄說，2015年前是全盛期，之後生意逐年下降，疫情期間最慘，業績只剩1成，很多店家倒閉，近幾年好一點，目前約300多攤。

許勝雄表示，商圈很希望與周邊居民和平相處，創造雙贏，只要地方有什麼意見，都第一時間協調，只希望能在不影響居住環境的前提下，市府能夠放寬標準，尤其是鬆綁6公尺以下巷道的營業限制，讓業者能進駐，不要讓業績一直走下坡。

北市府 業績 觀光景點

延伸閱讀

美食小吃大減！師大商圈成「小五分埔」業績下滑 理事長：盼市府放寬標準

剛放暑假就傳學生溺水！高中生新月沙灘遭浪捲走搜救中

金仁寶總裁許勝雄照片遭冒名盜用！急拋4項聲明澄清

國土計畫爭議 鍾東錦研議苗縣私有農一5千公頃劃為農二

相關新聞

赤峰、中山2商圈逾70店 遭檢舉違規開店

國外雜誌評比為全球40大最有質感的台北市赤峰與南西心中山商圈，近期70多家店家遭檢舉違反土地使用分區條例，市府限期2個月...

新北社宅管理訪視權 遭疑擴權擾民

全台社會住宅增多，管理問題陸續浮現，新北市府近日修正「新北市社會住宅承租辦法」，明訂管理單位有權「訪視住宅」，承租人不得...

黑手模範父親 朱明義好學超勵志

父親節將至，新北市長侯友宜昨前往新店區拜訪模範父親得主朱明義，誇讚朱是顧家的好男人，還熱心公益，朱的妻子、女兒也陪同接待...

住家叫苦／油煙、難停車 居民生活困擾

台北市赤峰與南西心中山商圈大量店家遭檢舉在住宅區違規營業，店家組成自救會，藍綠白議員也齊聲呼籲放寬不合時宜規定，協助商圈...

店家哀號／師大商圈生意慘 盼放寬標準

台北市赤峰與南西心中心因違反土地使用分區規定遭檢舉，外界憂心成為「師大商圈翻版」。師大商圈當年因油汙、人潮影響居民生活品...

邰智源讚「市長級湯姆克魯斯」 蔣萬安反應曝網讚超可愛

台北市長蔣萬安日前邀請藝人邰智源擔任北市拒菸大使，並且合拍廣告，蔣萬安今天晚間在IG放上拒菸廣告片段，兩人NG、搞笑通通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。