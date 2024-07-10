住家叫苦／油煙、難停車 居民生活困擾

台北市赤峰與南西心中山商圈大量店家遭檢舉在住宅區違規營業，店家組成自救會，藍綠白議員也齊聲呼籲放寬不合時宜規定，協助商圈發展，不要變成「師大商圈翻版」。不過也有住戶有疑慮，抱怨油煙、噪音、停車都是問題，生活已經受到嚴重干擾。

「影響最多的是油煙問題。」有住戶指餐飲業的油煙讓街頭巷尾都有味道，連帶影響環境衛生，有的營業到深夜，噪音問題浮現。加上社區多半沒自設停車場，人潮一多，周邊公有停車格一位難求，造成機車停亂，過多商業行為已影響到生活。

還有住戶不滿地說，店家攤商愈開愈多，該就地合法或是撤離都有困難，「前面已有師大夜市的狀況，當初明訂的法規明顯有瑕疵，市府的心態似乎是等到問題出現再說。」

民進黨議員顏若芳說，北市幾乎已無純住宅區，加上心中山也是北市府大力宣傳的景點，舊有法規卻無法讓店家與社區共存，呼籲市府檢討現有法規，有噪音、空汙可以做規範，而不是店家貸款花1、200萬元開店，卻被迫結束營業。

國民黨議員柳采葳表示，南西跟赤峰商圈都是中山大同區指標性景點商圈，不合時宜規定應放寬，在合理規範下協助商圈發展，籲蔣市府研擬最妥適辦法，不要變成「師大商圈翻版」。民眾黨議員林珍羽呼籲市府正視商圈與住宅共存，可以參考四平、永康商圈如何讓商業發展與居住品質共存共榮。