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赤峰、中山2商圈逾70店 遭檢舉違規開店

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣邱書昱／台北報導
台北市赤峰街商圈巷弄內不少店家遭檢舉於2、3樓營業，違反土地使用分區規定。記者邱書昱／攝影
台北市赤峰街商圈巷弄內不少店家遭檢舉於2、3樓營業，違反土地使用分區規定。記者邱書昱／攝影

國外雜誌評比為全球40大最有質感的台北市赤峰與南西心中山商圈，近期70多家店家遭檢舉違反土地使用分區條例，市府限期2個月改善。地方憂恐被迫關門歇業，步上師大商圈後塵，因此籌組自救會，還質疑是投資客要都更才狂檢舉。市長蔣萬安昨表示，朝都市計畫通盤檢討解決。

北市南西心中山商圈、赤峰街商圈鄰近捷運中山站與雙連站，近年發展活絡，特色文創小店、咖啡廳、古著服飾店林立，散發濃濃藝文氣息，周末假日總是人潮滿滿。但因存在「住宅區」違規使用問題，近日傳出不少商家遭檢舉，恐被迫出走或關門。

自救會「南西商圈不分手宣言」指出，北市都市發展是高度住商混合，導致店家有商業登記納稅，卻不符土地使用分區，商圈幾乎都是年輕人創業，礙於財力等因素，難在2個月內改善，希望市府跨局處從制度、法規、社會文化等層面，並參考學術團體等各方意見，否則屆時只能含淚告別。

北市府都發局表示，兩商圈土地使用分區多為第四種住宅區，巷弄寬度約6公尺。依「台北市土地使用分區管制自治條例」及「台北市土地使用分區附條件允許使用標準」規定，住四作餐飲、零售使用，多須臨接8公尺以上道路，經商業處稽查，路寬不符的多為飲料店、餐館，5月底起陸續寄發行政指導函，限期2個月改善。

都發局建築管理科長高國峯表示，接獲檢舉74家，包含赤峰街商圈44家、南西心中山商圈30家；兩商圈已遞件申請適用「台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則」，都發局審理中。

高國峯說，該作業原則需由商圈組織、發展協會等提出申請，須有50家以上、2020年前設立且土管附條件不允許的商家，有明火要辦理公安、消防安全申報。凡符合條件的違規商家，自律項目如噪音、油煙、垃圾等，只要不影響周邊居民生活品質、1年內未計3點以上，可暫緩以都市計畫法裁罰。

都發局指出，預計明年啟動全市都市計畫通盤檢討法定程序作業，考量住宅區使用項目檢討仍需居民與店家間有共識，後續將評估地區發展情形，聽取商圈店家、居民意見，兼顧地區居住環境與商圈發展。

北市府 自救會 都市計畫

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